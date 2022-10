“Oggi chi faceva un gol vinceva, l’hanno fatto loro e hanno vinto. Così Josè Mouruinho dopo la sconftta della Roma contro il napoli.

Loro sono una squadra di qualità, anche noi abbiamo avuto delle situazioni in contropiede di uno contro uno, ma nelle poche occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a sfruttarle”. Sull’arbitrraggio di Irrati“Non voglio essere critico con l’arbitro, ma ho detto a Irrati cosa pensavo. E’ un arbitro equilibrato, non ha fatto una grande partita, ma è la vita”.