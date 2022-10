Pugilato Europeo Elite Femminile Budva 2022. Irma Testa medaglia d’oro, Bonatti argento

ORO PER IRMA TESTA NEI 57 KG, ARGENTO PER ROBERTA BONATTI NEI 48 KG. ITA BOXING CHIUDE ANCHE CON I 3 BRONZI DI SORRENTINO 50 KG, SAVCHUK 52 KG E GEMINI 70 KG. Foto: Irma Testa

L’Europeo Elite Femminile 2022 si è chiuso ieri presso il Mediterrenean Center di Buvda (Montenegro) con un grande successo per il Pugilato Italiano,

Ottimo il bottino dell’Italia Boxing Team che si porta a casa ben 5 medaglie: 1 oro, 1 argento e 3 bronzi.

Due le azzurre sul ring in questa giornata finale:

Finale 57 Kg Testa vs STANEVA BUL 50-0

Finale 48 Kg Bonatti vs Asenova BUL 0-5

Irma Testa si conferma, dopo aver già fatto suo il titolo nel 2019 in Spagna, Campionessa Europea nei 57, superando in finale la bulgara Staneva (5-0). Coraggio e talento per la Boxing Heroes che continua a far sognare la boxe femminile.

E’ d’argento la medaglia della 48 Kg Roberta Bonatti, sconfitta (5-0) nella finalissima dalla bulgara Asenova. Forza e determinazione ripagate con un secondo posto più che meritato.

“E’ stato – così dichiara Irma Testa -“un match molto bello contro un’avversaria che ha nella tecnica la sua arma migliore. Ho dato il massimo nelle prime due riprese, vincendole, mentre nella terza penso di aver controllato molto bene la reazione della bulgara. Sono contentissima per questa medaglia d’oro.”

“Sono arrivata a questo Europeo – queste le parole di Roberta Bonatti – senza aspettarmi nulla ma sicura che avrei potuto dire la mia. Questo argento vuol dire veramente tanto per me, perché l’ho fatto mio dopo un percorso lungo e difficile durante tutta la competizione. Alla fine ho pianto sia di gioia sia per scaricare la tensione.”

“Ancora una volta – questo il commento del Presidente FPI Flavio D’Ambrosi – l’Italia pugilistica dimostra di essere altamente competitiva. La Nazionale Azzurra femminile ha conseguito un eccellente risultato, che testimonia la bontà del nuovo percorso delle Squadre Azzurre avviato dall’inizio del mio mandato. I numerosi podi internazionali conquistati dai nostri atleti sono ormai la conferma che il pugilato italiano è tornato ai livelli che merita.”

“Sia Irma che Roberta sono state davvero brave – dichiara soddisfatto il DT Emanuele Renzini – La Bonatti si è purtroppo trovata di fronte un’avversaria, l’esperta bulgara Asenova, che soffre molto per lo stile pugilisticamente scorbutico. Roby ha fatto comunque un buon match, conquistando uno splendido argento. Irma è stata superlativa nella sfida con la Staneva, cui ha dato una vera e propria lezione tecnico Tattica. C’è da dire che lei, come le altre, non è che sia arrivata al meglio a questo Europeo perché, essendosi svolto a metà strada tra il Mondiale e le prossime qualificazioni olimpiche, la preparazione non è stata del tutto finalizzata ad arrivarci nella miglore condizione. Sono, in conclusione, strafelice per queste 5 medaglie.”

Roberta Bonatti

MEDAGLIERE ITALIA:

ORO: Irma Testa 57 Kg

ARGENTO: 48 Kg Roberta Bonatti;

BRONZO: 52 Kg Olena Savchuk; Melissa Gemini 70 Kg; Giordana Sorrentino 50 Kg

PROGRAMMA GARE E RISULTATI AZZURRE:

14/10

16° 60 Kg Mesiano vs Whitwell ENG 0-5

16° 54 Kg Chaarabi vs Fay IRL 0-5

15/10

8° 57 Kg Testa vs Glynn ENG 3-2

8° 52 Kg Savchuk vs Rahimova AZE W RSC 3 ROUND

16/10

8° 63 Kg Canfora vs Heijenen NED 0-5

17/10

8° 48 Kg Bonatti vs Lopez SPA

8° 50 Kg Sorrentino vs Fuertes SPA

18/10

4° 70 Kg Gemini vs Parada POL 3-2

4° 52 Kg Savchuk McNaul IRL 5-0

4° 57 Kg Testa vs Kruk POL 5-0

4° Bonatti vs SHALIMOVA UKR 5-0

19/10

4° 75 Kg Paoletti vs Holgersson SWE

19/10

4° 50 Kg Sorrentino vs GRIGORYAN ARM 5-0

4° 75 Kg Paoletti vs Holgersson SWE 0-5

21/10

Semifinali 70 Kg Gemini vs Desmond IRL 0-5

Semifinale 48 Kg Bonatti vs RESZTAN ENG 4-1

Semifinale 52 Kg Savchuk vs KOB UKR 0-5

Semifinale 50 Kg Testa vs Walsh IRL 4-1

Semifinale 50 Kg Sorrentino vs CAKIROGLU TUR 0-5

22/10

Finale 57 Kg Testa vs STANEVA BUL 5-0

Finale 48 Kg Bonatti vs Asenova BUL 0-5

ITABOXING MEDAGLIERE EUROPEI FEMMINILI: 10 Ori, 4 Argenti, 12 Bronzi

2019: 2 Ori, 1 Argento, 2 Bronzi

2018: 1 Oro, 2 Bronzi

2016: 1 Bronzo

2014: 1 Oro, 1 Argento, 1 Bronzo

2009: 1 Bronzo

2006: 2 Bronzi

2005: 2 Ori

2004: 2 Ori, 3 Bronzi

2003: 2 Ori, 2 Argenti

9 le azzurre partecipanti

ITALIA BOXING TEAM – EURO WOMEN’S BOXING CHAMPIONSHIPS 2022

48 Kg Roberta Bonatti – CS Carabinieri

50 Kg Giordanan Sorrentino CS Carabinieri

52 Kg Olena Savchuk Sauli Boxe

54 Kg Sirine Chaarabi GS Fiamme Oro

57 Kg Irma Testa GS Fiamme Oro

60 Kg Alessia Mesiano GS Fiamme Oro

63 Kg Assunta Canfora GS Fiamme Oro

66 Kg Melissa Gemini POL. Fanum Viterbo

75 Kg Carlotta Paoletti Olympic Planet