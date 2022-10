F1 GP USA:pole di Carlos Sainz

Stati Uniti GP USA sul circuito di Austin, in Texas, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2022.

Carlos Sainz, conquista la pole , terza in carriera. In prima fila anche Verstappen, arrivato, però, terzo. Ma l’olandese guadagna una posizione a causa della penalità di Leclerc, che dal 2° posto finisce al 12°. Penalità pure per Sergio Perez. Così Hamilton sale terzo, Russell quarto, Stroll quinto. Il Gp degli Stati Uniti scatterà alle ore 21.

La griglia di partenza del GP USA della Formula 1 2022

1ª fila: 1. Sainz (Ferrari), 2. Verstappen (Red Bull)

2ª fila: 3. Hamilton (Mercedes), 4. Russell (Mercedes)

3ª fila: 5. Stroll (Aston Martin), 6. Norris (McLaren)

4ª fila: 7. Bottas (Alfa Romeo), 8. Albon (Williams),

5ª fila: 9. Perez (Red Bull)*, 10. Vettel (Aston Martin)

6ª fila: 11. Gasly (Alpha Tauri), 12. Leclerc (Ferrari)**

7ª fila: 13. Tsunoda (Alpha Tauri), 14. Alonso (Alpine)*

8ª fila: 15. Magnussen (Haas), 16. Ricciardo (McLaren)

9ª fila: 17. Ocon (Alpine), 18. Schumacher (Haas)

10ª fila: 19. Zhou (Alfa Romeo)* , 20. Latifi (Williams)

*penalizzato di 5 posizioni

** penalizzato di 10 posizioni