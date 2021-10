Serie BKT: Alessandria-Crotone 1-0

Dopo la prima vittoria contro il Cosenza , l’Alessandria batte il rotone 1-0, nelll’anticipo 9^ giornata campionato serie B

Vittoria meritata per i gridi alleata da Longo che agganciano i pitagorici a quota 7 in classifica.

Al 4′ i grigi falliscono un rigore a favore (fallo di Cuomo su Mantovani), della cui battuta si incarica Corazza, ma Contini capisce tutto e respinge coi piedi. Dopo varie occasioni fallite anche per la bravura del portiere ospite Contini ,a sbloccare: patatrac di Nedelcearu che perde palla in area, Orlando tocca per Kolaj che batte Contini, 1-0.

Nella ripresa, al 41′, il Crotone resta in 10: Santoro viene richiamato al Var dove rileva un pugno a Parodi da parte di Kargbo, cartellino rosso per il sierraleonese.