Football Americano: coppa Italia e campionati giovanili alla Week2

Seconda giornata per campionati giovanili e Coppa Italia e weekend ricco di sfide interessanti, tra derby emiliani, grandi classiche e qualche match inedito. Ecco il programma.

Sabato e domenica si torna in campo per la seconda giornata dei Campionati Italiani U15 e U18 e della Coppa Italia. Sedici le partite in programma e tanti gli spunti di interesse. A partire dalle sfide della ‘Via Emilia”, con Titans Romagna vs Aquile Ferrara e HP Team vs Vipers Modena in U15 e Warriors Bologna vs Vipers Modena in U18. Titans e Aquile hanno vinto agilmente i rispettivi incontri la scorsa settimana e vederle subito allo scontro diretto è particolarmente interessante per capire le ambizioni di questi giovani team. Sarà invece il weekend del riscatto per HP Team o Vipers in U15, dopo una settimana sicuramente trascorsa ad aggiustare il tiro. I Warriors U18 esordiscono in casa contro Modena, a caccia di una prestazione convincente dopo la batosta subita contro Parma la scorsa settimana.

Continuando a scorrere il programma del Campionato U15, spicca il derby di Roma tra Legio XIII e Gladiatori, ma anche il match tra Giaguari Torino e Seamen Milano che vale già la vetta del ranking e si preannuncia molto equilibrato. Sarà sicuramente combattuta anche la partita tra Rhinos Milano e Daemons Cernusco, entrambe uscite sconfitte la scorsa settimana proprio contro, rispettivamente, Giaguari e Seamen, ma entrambe dotate di ottimi organici sia in campo che in sideline. Esordio in casa per i Guelfi Firenze U15, che aspettano i White Tigers Massa reduci dalla sconfitta contro i Gladiatori. Dopo le belle vittorie in U18 e Coppa Italia, la società gigliata punta a far bene anche con i più giovani: riusciranno a domare le tigri di Massa?

Sul fronte U18, attesissimo l’incontro tra Skorpions Varese e Seamen Milano, dopo le belle cose fatte vedere in campo la scorsa settimana. I varesini hanno sommerso di punti i Blitz Balangero, confermando l’esplosività del proprio attacco sia di corsa che con il gioco aereo; i Seamen, per contro, hanno domato i Daemons con una prova solida sia in attacco che in difesa e certamente arriveranno a Varese con la ferma intenzione di restare a punteggio pieno. Esordio in Campionato per i Redskins Verona, che accolgono in casa l’HP Team, per un match inedito in questa categoria. Ad Ancona, invece, grande classica dei campionati giovanili e non solo, con Dolphins e Guelfi al ritorno in campo dopo le convincenti vittorie contro, rispettivamente Legio XIII e Grizzlies. Zero punti incassati dalle due squadre, fino a questo momento, e partita cui si potrà assistere via streaming al link:

https://www.youtube.com/watch?v=jYceIDBEcTU

Esordio anche per i Giaguari Torino in questa categoria, che incontreranno in casa i Daemons Cernusco, a caccia del riscatto dopo la sconfitta contro i Seamen. Dopo la brusca interruzione del Campionato dovuto alla pandemia, i giovani Giaguari sperano di ripartire da dove avevano lasciato, ovvero da due sonanti vittorie e dal sogno di una stagione dominante: primo ostacolo, però, decisamente impegnativo quello di Cernusco!

Altro derby romano questo weekend e in campo troveremo ancora la Legio XIII, questa volta alle prese con i Grizzlies, con entrambe le squadre chiamate subito a reagire alle brutte sconfitte patite contro Dolphins e Guelfi.

Passiamo alla Coppa Italia e alle 4 partite in programma. Dopo l’antipasto della scorsa settimana, questo weekend il piatto sarà ricchissimo, con i Saints Padova a spiccare sul tabellone tra i nomi, tutti blasonati, delle squadre in campo: Warriors, Rhinos, Giants, Lions, Seamen, Guelfi, Ducks….a guardarla parrebbe una Game Week di Prima Divisione, il che conferma la bontà dei vivai di queste franchigie e la voglia di football che c’è nel nostro Paese.

Dopo la prima giornata, dunque, Guelfi e Seamen in formato ‘De Luxe’ affronteranno Ducks Lazio e Lions Bergamo per capire se il sogno può davvero diventare realtà. Warriors e Giants, per contro, sono chiamate alla pronta reazione contro Saints Padova e Rhinos Milano, all’esordio in questo torneo dove brillano tanti giovani talenti del football italiano.

Ecco, dunque, il programma ufficiale del weekend:

CAMPIONATO ITALIANO U15

Domenica, 24 ottobre

Rhinos Milano vs Daemons Cernusco

Giaguari Torino vs Seamen Milano

Guelfi Firenze vs White Tigers Massa

Titans Romagna vs Aquile Ferrara

HP Team vs Vipers Modena

Legio XIII Roma vs Gladiatori Roma

CAMPIONATO ITALIANO U18

Sabato, 23 ottobre

Warriors Bologna vs Vipers Modena

Skorpions Varese vs Seamen Milano

Redskins Verona vs HP Team

Dolphins Ancona vs Guelfi Firenze

Domenica, 24 ottobre

Giaguari Torino vs Daemons Cernusco

Legio XIII Romna vs Grizzlies Roma

COPPA ITALIA

Sabato, 23 ottobre

Warriors Bologna vs Saints Padova

Rhinos Milano vs Giants Bolzano

Lions Bergamo vs Seamen Milano

Guelfi Firenze vs Ducks Lazio

Risultati LIVE e link alle dirette streaming: https://gameday.fidaf.org/

Ph. Credits: @G. Capponi