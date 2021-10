Elba/Solidarietà: torna sull’Isola Elbaswim 647

150 nuotatori, tra professionisti e dilettanti, si sfideranno in una maratona di beneficenza tra Spiaggia delle Ghiaie e Marciana Marina. Tre i percorsi che lambiranno la costa nord dell’Elba.

Elba Swim 647 è una tappa di Abbracciamoli Tour 2021, serie di eventi sportivi in tutta Italia, principalmente ultramaratone di nuoto e traversate in acque libere organizzate da Abbracciamoli ONLUS. Lo scopo di Abbracciamoli è la lotta alla leucemia infantile e tutti i proventi delle manifestazioni sono dedicati a reparti di ematoncologia pediatrica, solitamente individuati sul territorio dove si svolge l’evento.

Elba Swim 647, patrocinata dal Comune di Marciana Marina, è una nuotata di 6.47NM, da Spiaggia delle Ghiaie con passaggio a Capo Enfola e arrivo alla Spiaggia del Moletto a Marciana Marina, prevista per il giorno 23 ottobre 2021. La nuotata è riservata ad un numero massimo di 150 nuotatori con esperienza di percorrenze in acque libere. Assistenza e sicurezza sono a cura di Elba Diving Center, del Circolo della Vela Marciana Marina e Sea Kayak Italy con personale medico a bordo e a terra che garantisce la sicurezza dei nuotatori. Anche per questa edizione il CVMM metterà a disposizione i mezzi che seguiranno i nuotatori e offrirà a tutti i partecipanti un piccolo omaggio di produzione locale. Elba Swim 647, Elba Swim 647 Middle ed Elba Swim 647 One Third, sono le tre diverse distanze che si differenziano per i chilometri di percorrenza, rispettivamente 12, 6 e 3,5.

Si tratta della quarta edizione di una nuotata, nello splendido mare elbano, che ha il duplice obiettivo di aiutare la lotta alla leucemia infantile e richiamare alla responsabilità ambientale da cui non si può prescindere per la salute ed il futuro di tutti; è un progetto che, mettendo l’uomo al centro, coniuga ambiente, salute, socialità. Per i nostri atleti diventa un momento di sfida, e un gesto di rispetto nel contempo, verso bambini in difficoltà, verso un ambiente che siamo tenuti a tutelare perche? meraviglioso, unico ma così fragile.

Da qui nasce la collaborazione con MAREVIVO per valorizzare e proteggere anche il mare dove vogliamo vivere la nostra passione e dimostrare che anche con piccoli gesti e con l’attenzione si puo? migliorare l’impatto sull’ambiente.

In questa edizione #4 avremo ospite l’Associazione “Albatros progetto Paolo Pinto”, nata per commemorare Paolo Pinto, straordinario campione mondiale di nuoto di gran fondo, autore di epiche traversate; l’associazione dedicherà un premio speciale appositamente creato per Elba Swim 647.

La manifestazione si avvale anche del supporto di Enervit S.p.A., azienda leader nell’integrazione alimentare sportiva e nella nutrizione funzionale, e di Speedo Italia, marchio leader nel mondo Swimwear; I vincitori saranno premiati da Acqua dell’Elba per enfatizzare colori e profumi dell’Isola.

Laura Jelmini