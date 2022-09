Nations League: il milanista Giroud e l’attaccante del Psg Mbappé trascinano la Francia. Ok Belgio, Olanda e Croazia

Nations League: Giroud e Mbappé trascinano la Francia. Ok Belgio, Olanda e Croazia

Nella quinta giornata di Nations League, la Francia batte l’Austria grazie ai gol di Mbappé (56′) e Giroud (65′).

Nello stesso girone, la Croazia supera 2-1 la Danimarca con Sosa e Majer e sorpassa al primo posto in classifica gli scandinavi. Nel gruppo 4, l’Olanda si impone 2-0 in Polonia e resta in vetta a +3 sul Belgio, che batte 2-1 il Galles.

GRUPPO 4

LEGA C

KAZAKISTAN-BIELORUSSIA 2-1 Marcatori: 29′ Gabyshev (K), 48′ Savitskiy (B), 34′ st Zaynutdinov (K)

LITUANIA-FAR OER 1-1 Marcatori: 22′ Andreasen (F), 44′ Slivka (L)

SLOVACCHIA-AZERBAIGIAN 1-2 Marcatori: 44′ Dadashov (A), 48′ st rig. Jirka (S), 50′ st Haghverdi (A)

TURCHIA-LUSSEMBURGO 3-3 Marcatori: 8′ Martins (L), 16′ rig. Under (T), 37′ Sinani (L), 39′ aut. Chanot (T), 24′ st Rodrigues (L), 42′ st Yuksek (T)

LEGA D

LETTONIA-MOLDAVIA 1-2 Marcatori: 26′ Revenco (M), 45′ Nicolaescu (M), 10′ st Ikaunieks (L)

LIECHTENSTEIN-ANDORRA 0-2 Marcatori: 4′ Rosas, 36′ st Cervos

