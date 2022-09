La 49^ cronoscalata della Castellana apre le iscrizioni

Fermento ad Orvieto per la finale nazionale di Trofeo Italiano Velocità Montagna in programma dal 21 al 23 ottobre. Collaudo Ok per il tracciato e la gara sarà in live streaming e diretta TV. Martedì 18 tappa del Sara Safe Factor, l’incontro sulla sicurezza stradale con Andrea Montermini, il driver già F.1 testimonial dell’iniziativa rivolta da Sara Assicurazioni ed ACI agli studenti delle Scuole superiori.

Orvieto (TR), 23 settembre 2022. La 49^ Cronoscalata della Castellana è entrata nella fase più attesa con l’apertura delle iscrizioni, primo atto verso la data di svolgimento che sarà dal 21 al 23 ottobre.

La gara orvietana sarà anche nel 2022 finale nazionale di Trofeo Italiano Velocità Montagna, in cui convergeranno i migliori protagonisti delle salite della zona nord, centro e sud, per la sfida che decreterà il vincitore assoluto e tutti quelli di gruppo e classe.

Sarà possibile aderire alla competizione come sempre organizzata con passione e professionale impegno dall’Associazione La Castellana Orvieto, fino a lunedì 17 ottobre.

Potranno accedere di diritto alla finale i primi tre della classifica assoluta, di classe e di gruppo, di ognuna delle tre zone in cui è suddivisa l’italia per la serie cadetta ACI Sport delle salite.

Ad inizio della settimana in corso è stato dato l’ok al collaudo del percorso sui 6,190 km che dalla località San Giorgio si arrampicano fino a Colonnetta di Prodo. Erano presenti i rappresentanti della Regione Umbria, della Provincia di Terni, i funzionari della Polizia stradale di Orvieto delegata dalla Prefettura di Terni, il Provveditorato opere pubbliche in rappresentanza del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili, la Delegazione ACI Sport Umbria ed i vertici del Comitato Organizzatore.

Martedì 18 settembre si aprirà la settimana della Castellana, con la tappa ad Orvieto del “Sara Safe Factor” – in strada ed in pista vincono le regole. Il progetto di Sara Assicurazioni ed Automobile Club D’Italia dedicato alla sicurezza stradale torna nella cittadina umbra. Testimonial dell’iniziativa è il campione già F.1 Andrea Montermini, il driver modenese da sempre legato al marchio Ferrari è attualmente impegnato nella serie internazionale Le Mans Cup sempre su una 488 del Cavallino. Il pilota ed istruttore di guida professionista parlerà ai giovani interlocutori dei comportamenti da tenere quando si è utenti della strada, dell’importanza del rispetto delle regole e di tecniche base di guida sicura. L’incontro si terrà nell’ampia sala del Palazzo del Capitano del popolo.

Giovedì 20 ottobre l’Associazione la Castellana Orvieto, con i rappresentanti dell’Amministrazione cittadina e di altri partner della competizione, presenterà la 49^ edizione della Castellana Orvieto, per il secondo anno finale nazionale di TIVM. Anche per il 2022 ACI Sport ha confermato la diretta su ACI Sport TV (228 Sky) ed in streaming sulle piattaforme social.

Nel 2021 vinse il pluri campione Simone faggioli, il fiorentino in gara test sulla Nova Proto NP 4×4 turbo, seguito sul podio dall’abruzzese Stefano Di Fulvio su Osella PA 30 e dal trentino Diego Degasperi su Osella FA 30 Zytek, vincitore del TIVM. Furono 185 i concorrenti al via.