Serie A: Milan – Venezia 2-0

Il Milan batte 2-0 il Venezia nella quinta giornata di Serie A e aggancia l’Inter a quota 13 punti in classifica.

I rossoneri devono attendere il secondo per andare in vantaggio con Theo Hernandez : il francese prima serve a Diaz l’assist per il vantaggio (68′), poi sigla la rete che chiude il match (82′). Lagunari fermi al terzultimo posto.

IL TABELLINO

Milan-Venezia 2-0

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Kalulu , Gabbia (14′ st Tomori ), Romagnoli , Ballo-Touré (14′ st Hernandez ); Tonali , Bennacer ; Florenzi (14′ st Saelemaekers ), Diaz (36′ st Kessie ), Leao ; Rebic (29′ st Pellegri ).

Allenatore: Pioli

Venezia (4-3-3): Maenpaa ; Ebuehi (29′ st Mazzocchi ), Caldara , Ceccaroni , Molinaro ; Peretz (8′ st Crnigoj ), Vacca (37′ st Tessmann ), Busio ; Aramu , Forte (8′ st Henry ), Johnsen (30′ st Okereke );

Allenatore: Zanetti

Arbitro:

Marcatori: 23′ st Diaz (M), 37′ st Hernandez (M)

Ammoniti: Forte (V), Caldara (V)