Serie A: Cagliari-Empoli 0-2

Empoli ritrova la vittoria in campionato e conquista tre punti preziosissimi con il 2-0 a Cagliari.

Vittoria meritata pewr i ragazzi di Andreazzoli e meritatamente in vantaggio alla fine del primo tempo grazie alla rete Di Francesco al 29’.

Keita sfiora il pari, ma centra solo in pieno il palo. Così, sul fronte opposto, ci pensa Stulac a chiudere il match con un gran tiro da fuori area sotto l’incrocio dei pali. Sardi penultimi con 2 punti.

IL TABELLINO

CAGLIARI-EMPOLI 0-2

Cagliari (4-4-2): Cragno; Walukiewicz (25’ st Caceres ), Ceppitelli (40’ st Pavoletti ), Carboni (1’ st Godin ), Lykogiannis (32’ st Pereiro ); Nandez , Marin , Deiola (1’ st Strootman ), Dalbert ; Joao Pedro , Keita ,A disp.: Aresti, Bellanova, Altare, Farias, Oliva, Grassi, Radunovic. All. Mazzarri

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Stojanovic (19’ st Ismajli ), Romagnoli , Viti , Marchizza ; Haas (38’ st Asllani ), Ricci (19’ st Stulac ), Zurkowski ; Henderson ; Di Francesco (38’ st Bajrami ), Pinamonti (42’ st La Mantia ).

A disp.: Mancuso, Cutrone, Ekong, Furlan, Luperto, Baldanzi, Parisi. All. Andreazzoli

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 9’ Di Francesco (E), 24’ st Stulac (E)

Ammoniti: Zurkowski (E), Godin (C)