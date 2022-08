Vuelta: Roglic il ‘professore’

Foto - ©Unipublic / Charly Lopez Laguardia, martedì 23 agosto 2022 – Non appena La Vuelta ha raggiunto le prime salite spagnole dell'edizione 2022, Primoz Roglic è salito alla ribalta . Dopo tre giorni in Olanda, il fuoriclasse sloveno ha dominato lo sprint in salita al termine della 4a tappa a Laguardia, di oggi martedì, aggiudicandosi la decima vittoria di tappa nel Grand Tour di Spagna davanti a Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ed Enric Mas ( Movistar). È anche il quarto ciclista della Jumbo-Visma a prendere La maglia Roja nella La Vuelta 22, dopo Robert Gesink, Mike Teunissen ed Edoardo Affini. L'affascinante corsa riserva ancora tante sorprese in altre sfide di montagn. Domani arrivo a Bilbao Ordine d'arrivo 1. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) in 3h31'05'' 2. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) st 3. Enric Mas (Team Movistar) st Classifica Generale 1. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) in 11h50'59'' 2. Sepp Kuss (Team Jumbo-Visma) a 13” 3. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a 26” Classifica maglie Maglia Roja Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) Maglia Verde Sam Bennett (BORA-hansgrohe) Maglia Pois Compagnia Joan Bou (Euskatel-Euskadi) Maglia Bianca Ethan Hayter (Ineos Granatieri)

