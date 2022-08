Serie A , posticipi. Samp-Juve 0-0. Roma-Cremonese 1-0

La Samp ferma la Juve , a Marassi finisce 0-0 . Un match tutt’altro che spettacolare tra blucerchiati e bianconeri.

Nel secondo posticipo la Roma batte la Cremonese 1-0 decide un colpo di testa di Smalling al 65′. I giallorossi si portano così in vetta alla classifica a punteggio pieno con 6 punti in due partite come Inter e Napoli. La Cremonese invece rimane ferma a quota zero. Unica nota stonata per la Roma l’infortunio alla spalla di Zaniolo, uscito nel finale di primo tempo (Trauma diretto spalla sinistra con lussazione). Previsto stop di circa un mese