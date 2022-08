Giro del Lago di Chiusi, spettacolo nella natura

Il 18 settembre torna uno degli appuntamenti più classici del panorama podistico di fine estate. Stiamo parlando del Giro del Lago di Chiusi, arrivato alla sua 13esima edizione: una gara che si svolge in uno scenario straordinario, costeggiando quasi per intero il perimetro dello specchio d’acqua. Una prova su strada, ma che, come sa bene chi ha già affrontato la manifestazione, ha un forte sapore di immersione nella natura, rappresentando anche un saluto sportivo alla stagione più calda.

Saranno come al solito 18 i km da percorrere con partenza dal caratteristico molo di Cabina Lago per poi snodarsi attraverso il Sentiero della Bonifica ed entrare in territorio umbro, attraversando le frazioni di Porto e Vaiano sulla sponda opposta. All’altezza delle Torri di Beccati Questo e Beccati Quello si rientra in territorio toscano, al 14° km, per tornare verso il traguardo al molo. Un percorso scorrevole ma anche estremamente paesaggistico, con un finale che resta sempre scolpito nella memoria di chi partecipa. Lo start verrà dato alle ore 9:30. La gara è inserita nei circuiti Tuscany Run Ten e Umbria Trail Running 2022.

Il costo di partecipazione è di 18 euro con chiusura il 15 settembre. Nel weekend di gara sarà ancora possibile aderire al prezzo di 22 euro. Il pettorale potrà essere ritirato, oltre che la domenica di gara dalle 7:30 alle 9:00, anche sabato 17 dalle 14:30 alle 19:00 presso Largo Cacioli, di fronte al Museo Nazionale Etrusco nel centro storico di Chiusi, da dove alle 15:30 partirà una passeggiata alla scoperta delle bellezze della cittadina teatro della manifestazione, con visita alla Catacomba di Santa Mustiola e appuntamento finale alla Cantina Poggio ai Chiari con degustazione di prodotti tipici, il tutto al costo di 15 euro attraverso prenotazione. Sarà un’attrattiva in più per un weekend tutto da vivere.

Gabriele Gentili