Serie B Risultati 1^ Giornata

Colpo del Brescia Terni

REGGINA-MONZA 0-0

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci (61′ Bellomo), Bianchi, Crisetig, Laribi (75′ Menez); Rivas (90′ Liotti), Montalto (61′ Galabinov). Allenatore: Aglietti

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Paletta, Sampirisi (74′ Bellusci); Pedro Pereira (74′ Donati), Brescianini, Colpani, Scozzarella (56′ Barillà), Carlos Augusto; Mota Carvalho (63′ Gytkjaer), Ciurria (63′ D’Alessandro). Allenatore: Stroppa

Ammoniti: Pedro Pereira (M), Bellusci (M), Cionek (R).

TERNANA-BRESCIA 0-2

Marcatori: 29′ e 39′ rig. Bajic

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (63′ Ghiringhelli), Boben, Kontek, Salzano; Agazzi, Proietti (77′ Mazzocchi); Peralta (57′ Pettinari), Falletti, Furlan (57′ Palumbo); Donnarumma (77′ Paghera). Allenatore: Lucarelli.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti; Pajac, Van de Looi, Bertagnoli (81′ Ndoj), Jagiello (72′ Moreo); Tramoni (72′ Chancellor), Leris (68′ Bisoli); Bajic (81′ Palacio). Allenatore: F. Inzaghi.

Ammoniti: Mangraviti (B), Joronen (B), Leris (B), Cistana (B).

ASCOLI-COSENZA 1-0

Marcatori: 36′ Bidaoui

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Eramo, Buchel (83′ Saric), Collocolo; Bidaoui; Dionisi, Fabbrini (90′ Castorani). Allenatore: Sottil

COSENZA (3-5-2): Saracco; Rigione, Minelli, Vaisanen; Corsi, Florenzi (90′ Venturi), Carraro (77′ Vallocchia), Boultam, Sy (90′ La Vardera); Sueva (65′ Caso), Gori. Allenatore: Zaffaroni

Ammoniti: Sy (C), Minelli (C), Collocolo (A), Dionisi (A).

BENEVENTO-ALESSANDRIA 4-3

Marcatori: 6′, 40′ e 83′ rig. Corazza (A), 23′ rig. R. Insigne (B), 45′ aut. Parodi (B), 48′ Foulon (B), 55′ Improta (B)

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Glik, Pastina (45′ Barba), Foulon; Ionita (87′ Masciangelo), Calò; Elia (74′ Acampora), R. Insigne (87′ Vokic), Improta; Sau (66′ Moncini). Allenatore: Caserta

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Di Gennaro, Benedetti (60′ Mora), Parodi; Mustacchio (61′ Pierozzi), Casarini, Abou Ba (87′ Giorno), Beghetto; Chiarello (85′ Marconi), Corazza, Arrighini (61′ Palombi). Allenatore: Longo

Ammoniti: Elia (B), Improta (B), Benedetti (A), Ba (A), Acampora (B), Parodi (A), Pierozzi (A).

CREMONESE-LECCE 3-0

51′ Valzania (C), 60′ Buonaiuto (C), 65′ Valeri (C)

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Ravanelli, Okoli, Valeri (84′ Crescenzi); Valzania (75′ Bartolomei), Castagnetti; Bonaiuto (74′ Vido), Baez, Zanimacchia (66′ Strizzolo); Ciofani (84′ Deli). Allenatore: Pecchia

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey (84′ Calabresi), Tuia, Lucioni, Gallo; Hjulmand, Blin (56′ Paganini), Majer (75′ Björkengren); Strefezza (75′ Listkowski), Coda, Olivieri (84′ Helgason). Allenatore: Corini

Ammoniti: Ravanelli (C), Valeri (C), Castagnetti (C), Strefezza (L).

CROTONE-COMO 2-2

49′ e 66′ Mulattieri (CR), 53′ Iovine (CO), 80′ rig. Gliozzi (CO)

CROTONE (3-5-2): Festa, Visentin, Mondonico, Vulic, Mulattieri, Benali, Molina, Zanellato (64′ Kargbo), Nedelcearu, Mogos, Maric. Allenatore: Modesto

COMO (4-4-2): Gori, Toninelli (64′ Parigini), Bertoncini, Iovine, Chajia (83′ Cagnano), Gabrielloni (63′ La Gumina), Bellemo, H’Maidat (74′ Arrigoni), Scaglia, Cerri (74′ Gliozzi), Ioannou. Allenatore: Gattuso

Ammoniti: Visentin (CR), Mondonico (CR), Vulic (CR), Molina (CR), Toninelli (CO), Scaglia (CO), H’Maidat (CO), Gliozzi (CO).

PISA-SPAL 1-0

(1′ Sibilli)

PISA (4-3-2-1) Nicolas; Leverbe, Caracciolo, Hermannsson, Birindelli (62′ Beruatto); Marin (78′ Piccinini), Tourè, Gucher (62′ De Vitis); Marsura, Sibilli (78′ Mastinu); Lucca (67′ Masucci). Allenatore: D’Angelo

SPAL (4-3-3) Thiam; Dickmann, Vicari, Coccolo, Tripaldelli (81′ Tunjov); Esposito, Viviani, Murgia (54′ Mancosu); Seck (66′ Ellertsson), Di Francesco (81′ D’Orazio), Colombo (65′ Latte Lath). Allenatore: Clotet

Ammoniti: Caracciolo (P), Marin (P), Dickmann (S), Viviani (S), Colombo (S), Ellertsson (S).

La Classifica

1 Cremonese 3

2 Brescia 3

3 Benevento 3

4 Ascoli 3

5 Cittadella 3

6 Perugia 3

7 Pisa 3

8 Como 1

9 Crotone 1

10 Frosinone 1

11 Parma 1

12 Monza 1

13 Reggina 1 1

14 Alessandria 0

15 Cosenza 0

16 Pordenone 0

17 SPAL 0

18 Vicenza 0

19 Ternana 0

20 Lecce 0