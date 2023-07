Ordi Meeus si prende l’ultima tappa del Tour de France

Foto © A.S.O. / Pualine Ballet

Parigi Champs-Élysées, domenica 23 luglio – Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) ha vinto la tappa conclusiva del 110° Tour de France a Parigi/Champs-Élysées in un galoppo di gruppo che ha visto Jasper Philipsen e Dylan Groenewegen completare il podio in un finale molto serrato. Jonas Vingegaard è diventato il 14esimo due volte vincitore del Tour de France, il primo a raggiungere la doppietta Critérium du Dauphiné-Tour de France da Geraint Thomas nel 2018. Tadej Pogacar ha attaccato sugli Champs-Élysées ma è rimasto secondo assoluto. Gli stessi due corridori che finivano primo e secondo per due anni consecutivi non succedevano da Bernard Hinault e Joop Zoetemelk nel 1978-79. Gli stessi due piloti nei primi due posti alla fine di tre anni consecutivi sono i primi nella storia della corsa.

ORDINE D’ARRIVO (i primi 20) VENTUNESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

1 MEEUS Jordi BORA – Hansgrohe 2:56:13

2 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck ,,

3 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla ,,

4 PEDERSEN Mads Lidl – Trek ,,

5 BOL Cees Astana Qazaqstan Team ,,

6 GIRMAY Biniam Intermarché – Circus – Wanty ,,

7 COQUARD Bryan Cofidis ,,

8 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Pro Cycling Team ,,

9 STRONG Corbin Israel – Premier Tech ,,

10 MOZZATO Luca Team Arkéa Samsic ,,

11 SAGAN Peter TotalEnergies ,,

12 LAMPAERT Yves Soudal – Quick Step ,,

13 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates ,,

14 WELSFORD Sam Team dsm – firmenich ,,

15 MØRKØV Michael Soudal – Quick Step ,,

16 LOUVEL Matis Team Arkéa Samsic ,,

17 ARANBURU Alex Movistar Team ,,

18 CALMEJANE Lilian Intermarché – Circus – Wanty ,,

19 FEDOROV Yevgeniy Astana Qazaqstan Team ,,

20 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious ,,

LA CLASSIFICA GENERALE

Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 82h 05′ 42” Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +07’29” Adam Yates (UAE Team Emirates) +10’56” Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +12’23” Simon Yates (Jayco AlUla) +12’57”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 377 pt Mads Pedersen (Lidl-Trek) 238 pt Bryan Coquard (Cofidis) – 203 pt Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 186 pt Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 128 pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE)

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) 106 pt Felix Gall (AG2R ) 92 pt Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 89 pt Neilson Powless (EF Education) 58 pt Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 55 pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 79h24’07” Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +05’48” Felix Gall (AG2R Citroen) +08’40”