Kopecki maglia gialla del Tour Femminile

Clermont-Ferrand, domenica 23 luglio 2023 – Lotte Kopecky (SD Worx) ha scritto un altro bellissimo capitolo della sua già stellare carriera salendo sulla Maillot Jaune nella prima tappa del Tour de France Femminile 2023. L’icona belga, con indosso la sua maglia di campionessa nazionale, ha lasciato tutti con un forte attacco sull’ultima salita della giornata, negli ultimi 10 chilometri per arrivare a Clermont-Ferrand. Ha spinto fino al traguardo per ottenere una spettacolare vittoria in solitaria con un distacco di 41 pollici dai suoi primi inseguitori, con la sua compagna di squadra Lorena Wiebes e Charlotte Kool di DSM-Firmenich che hanno completato la top 3 della tappa. Kopecky ottiene la sua undicesima vittoria in questa stagione. E la sua prima sulle strade del Tour.