F1: Verstappen vince il Gran Premio d’Ungheria

Max Verstappen si prende anche il Gran premio d’Ungheria e conquista il 7° il settimo successo di fila.

E’ il più forte! lo’landese che consegna alla Red Bull l’ 11° persuccesso dall’inizio del Mondiale.

Nulla da fare per Lewis Hamilton partito in pole position. si è classificato al quarto posto.Sul podio anche Norris e Perez. Staccata la Ferrari: Leclerc 7° dopo essere stato penalizzato 5” per eccesso di velocità in pit-lane, dietro di lui il compagno Sainz. Doppio ritiro per le Alpine di Gasly e Ocon. Il Mondiale torna la prossima settimana a Spa Gran Premio del Belgio il 30 luglio.

ORDINE D’ARRIVO GP UNGHERIA 2023

1. Max Verstappen (Red Bull) Autore del giro più veloce

2. Lando Norris (McLaren)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari) *penalizzato di 5″

8. Carlos Sainz (Ferrari)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

14. Nico Hulkenberg (Haas)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

17. Logan Sargeant (Williams)

18. Kevin Magnussen (Haas)

RITIRATI

Esteban Ocon (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

RISULTATI E CLASSIFICA GP UNGHERIA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lando NORRIS McLaren+33.731 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+37.603 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+39.134 2

5 Oscar PIASTRI McLaren+62.572 2

6 George RUSSELL Mercedes+65.825 2

7 Charles LECLERC Ferrari+70.317 2

8 Carlos SAINZ Ferrari+71.073 2

9 Fernando ALONSO Aston Martin+75.709 2

10 Lance STROLL Aston Martin1 L 2

11 Alexander ALBON Williams1 L 2

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1 L 2

13 Daniel RICCIARDO AlphaTauri1 L 2

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1 L 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 2

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

18 Logan SARGEANT Williams– 3

19 Esteban OCON Alpine– 1

20 Pierre GASLY Alpine– 1

LA CLASSIFICA PILOTI DOPO IL GRAN PREMIO D’UNGHERIA

1 Max Verstappen (Red Bull) 281

2. Sergio Perez (Red Bull) 171

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 139

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 133

5. George Russell (Mercedes) 90

6. Carlos Sainz (Ferrari) 87

7. Charles Leclerc (Ferrari) 80

8. Lando Norris (McLaren) 60

9. Lance Stroll (Aston Martin) 45

10. Esteban Ocon (Alpine) 31

11. Oscar Piastri (McLaren) 27

12. Pierre Gasly (Alpine) 16

13. Alexander Albon (Williams) 11

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

18. Kevin Magnussen (Haas) 2

19. Logan Sargeant (Williams) 0

20. Nyck De Vries (AlphaTauri) 0

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. Red Bull 452

2. Mercedes 223

3. Aston Martin 184

4. Ferrari 167

5. McLaren 87

6. Alpine 47

7. Williams 11

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2