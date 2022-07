F1 , GP di Francia , pole di Leclerc

Charles Leclerc si prende la pole del Gp di Francia, davanti a Verstappen e Perez.

Leclerc conquista la pole bel gp di Francia . Alla Ferrari mancava dal 2008 il primo posto.

In seconda pozizione Max Verstappne (red Bull) seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez. In quarta posizione Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a Lando Norris (McLaren). Ottima prova offerta da Fernando Alonso in settima posizione su (Alphine) . Chiudono in ottava Tsunoda Alpha Tauri , il ferrarista Carlos Sainz (penalizzatoo in Q1) e Kevin Magnussen