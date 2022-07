Calciomercato – il Tebellone Serie A

Sessione estiva Calciomercato Serie A.

Atalanta

Acquisti: Ederson (c, Salernitana)

Cessioni: Sutalo (d, Dinamo Zagabria), Piccoli (a, Verona), Pessina (c, Monza), Lovato (d, Salernitana), Latte Lath (a, Zurigo), Gollini (p, Fiorentina)

Bologna

Acquisti: Lykogiannis (d, Cagliari), Ferguson (c, Aberdeen), Cambiaso (d, Juventus)

Cessioni: Viola (c, svincolato), Hickey (d, Brentford), Svanberg (c, Wolfsburg)

Cremonese

Acquisti: Vasquez (d, Genoa), Radu (p, Inter), Zanimacchia (a, Juventus), Chiriches (d, Sassuolo), Sernicola (d, Sassuolo), Tsadjout (a, Milan), Ghiglione (d, Genoa)

Cessioni

Empoli

Acquisti: Destro (a, Genoa), Marin (c, Cagliari), Perisan (p, Pordenone), Ebuhei (d, Venezia), De Winter (c, Juventus), Satriano (a, Inter), Stubljar (p, NK Domzale)

Cessioni: Zappella (d, Entella)

Fiorentina

Acquisti: Jovic (a, Real Madrid), Mandragora (c, Juventus), Gollini (p, Atalanta), Dodò (d, Shakhtar Donetsk)

Cessioni:

Inter

Acquisti: Onana (p, Ajax, svincolato), Lukaku (a, Chelsea), Bellanova (d, Cagliari), Asllani (c, Empoli), Mkhitaryan (c, Roma)

Cessioni: Perisic (c, Tottenham), Ranocchia (d, Monza), Sensi (c, Monza), Se. Esposito (a, Anderlecht), Satriano (a, Empoli), Kolarov (d, svincolato), Vidal (c, Flamengo), Vecino (c, Svincolato)

Juventus

Acquisti: Di Maria (a, Paris Saint-Germain), Pogba (c, Manchester United), Bremer (d, Torino)

Cessioni: Dybala (a, svincolato), Chiellini (d, svincolato), Bernardeschi (c, svincolato), Beruatto (d, Pisa), De Winter (c, Empoli), Frabotta (d, Lecce), De Ligt (d, Bayern Monaco)

Lazio

Acquisti: Marcos Antonio (c, Shaktar), Cancellieri (a, Verona), Casale (d, Verona), Gila (d, Real Madrid), Maximiano (p, Granada), Romagnoli (d, Milan)

Cessioni: Strakosha (p, svincolato), Lucas Leiva (c, svincolato), Luis Felipe (d, Betis), Adekanye (a, Go Ahead Eagles)

Lecce

Acquisti: Brancolini (p, Fiorentina), Frabotta (d, Juventus), Ceesay (a, Zurigo), Colombo (a, Milan), Baschirotto (d, Ascoli), Askildsen (c, Sampdoria), Falcone (p, Sampdoria)

Cessioni: Lucioni (d, Frosinone)

Milan

Acquisti: Adli (c, Bordeaux), Origi (a, Liverpool), Florenzi (d, Roma)

Cessioni: Kessié (c, Barcellona), Romagnoli (d, Lazio), Castillejo (c, Valencia), Caldara (d, Spezia)

Monza

Acquisti: Ranocchia (d, Inter), Cragno (p, Cagliari), Sensi (c, Inter), Carboni (d, Cagliari), Birindelli (d, Pisa)

Cessioni:

Napoli

Acquisti: Kvaratskhelia (c, Dinamo Batumi), Mathías Olivera (d, Getafe)

Cessioni: Insigne (a, Toronto FC), Malcuit (d, svincolato), Ghoulam (d, svincolato), Ospina (p, Al Nassr), Mertens (a, svincolato), Koulibaly (d, Chelsea)

Roma

Acquisti: Svilar (p, Benfica), Matic (c, Manchester Utd), Celik (d, Lille), Dybala (a, svincolato)

Cessioni: Santon (d, svincolato), Fuzato (p, UD Ibiza), Reynolds (d, Westerloo)

Oggi giocherebbe COSÌ: (3-4-1-2) Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; CELIK, MATIC, Pellegrini, Zalewski; DYBALA; Zaniolo, Abraham

Salernitana

Acquisti: Lovato (d, Atalanta), Botheim (a, Krasnodar), Pirola (d, Inter), Valencia (a, Club Deportivo Universidad Católica), Bradaric (d, Lille), Junior Sambia (c, svincolato)

Cessioni: Ederson (c, Atalanta), Djuric (a, Verona)

Sampdoria

Acquisti:

Cessioni: Yoshida (d, Schalke 04), Giovinco (a, svincolato), Ekdal (c, svincolato), Thorsby (c, Union Berlino)

Sassuolo

Acquisti: Agustin Álvarez (a, Penarol), Moro (a, Padova), Thorstvedt (c, KRC Genk)

Cessioni: Djuricic (c, svincolato), Peluso (d, svincolato), Magnanelli (c, fine carriera), Chiriches (d, Cremonese)

Spezia

Acquisti: Agudelo (a, Genoa), Serpe (d, Genoa), Ekdal (c, Sampdoria), Caldara (d, Milan)

Cessioni:

Torino

Acquisti: Pellegri (a, Monaco), Radonjic (a, Marsiglia), Bayeye (d, Catanzaro)

Cessioni: Warming (a, Darmstadt), Belotti (a, svincolato), Ansaldi (d, svincolato), Bremer (d, Juventus)

Logo Udinese Calcio 2010.svg

Udinese

Acquisti: Ebosele (a, Derby County), Lovric (c, Lugano), Buta (d, Braga), Bijol (d, Cska Mosca)

Cessioni: Zeegelaar (d, svincolato), Stryger Larsen (d, Trabzonspor), Bajic (c, Giresunspor)

Hellas Verona

Acquisti: Chukwuani (c, Nordsjaelland), Piccoli (a, Atalanta), Djuric (a, Salernitana), Doig (c, Hibernian), Henry (a, Venezia)

Cessioni: Cancellieri (a, Lazio), Casale (d, Lazio), Pandur (p, Fortuna Sittard), Rüegg (c, Young Boys)