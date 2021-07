Vela/Solidarietà: Tommaso Chieffi si aggiudica il trofeo Ascoli

Le regate si sono disputate sul campo di regata del Verbano

Un fine settimana all’insegna del sole e della grande vela per l’8a edizione del Trofeo Giacomo Ascoli, che abbina la solidarietà allo sport agonistico. Infatti otto equipaggi, guidati da altrettanti skipper di livello internazionale si sono dati battaglia sul campo di regata di Cerro di Laveno, lago Maggiore, a bordo delle imbarcazioni monotipo RS21.

La vittoria finale è stata appannaggio del team guidato da Tommaso Chieffi e formato da Giorgia Locati, la più giovane velista in gara, con il fratello Alessandro e il papa Marco Locati e Claudio Piozzi.

Seguono in classifica, rispettivamente in seconda e terza posizione gli equipaggi guidati da Flavio Favini (con un equipaggio interamente femminile) e Mauro Pelaschier, tutti timonieri con un importante curriculum velico in Coppa America.

Gli altri skipper in gara erano Luca Marolli (4°), Fabio Ascoli (5°), Fabio Mazzoni (6°), Aldo Bottagisio (7°) e Paride Bovolenta (8°).

Il Trofeo Giacomo Ascoli nasce per raccogliere fondi a favore di Fondazione Giacomo Ascoli per il sostegno dei bambini in cura al Day center per l’onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte e delle loro famiglie.

“Sono stati due giorni di sole, di vento e di vela bellissimi, condivisi tra amici e grandi campioni che si sono messi in gioco assieme a equipaggi di appassionati per puro spirito di amicizia e vicinanza ai bambini ammalati e alle loro famiglie” ha dichiarato Marco Ascoli, presidente della Fondazione che porta il nome del figlio Giacomo, scomparso a 12 anni a causa di un linfoma non-Hodgking.

Tutti i velisti e gli skipper degli 8 equipaggi in gara sono stati premiati con i coloratissimi gadget dell’Arcobaleno di Nichi.

L’evento è stato promosso con il patrocinio di Università degli Studi dell’Insubria, Comune di Laveno Mombello, Provincia e Camera di commercio di Varese e con la partecipazione di Lions Club Varisium e la collaborazione di: Club Velico Medio Verbano e Associazione Velica Alto Verbano, Circolo Velico Canottieri Intra, Club Nautico Caldè, Associazione Velica Monvalle e Circolo della Vela Ispra.

Per donazioni a favore di Fondazione Giacomo Ascoli

Codice Iban IT40U0569610800000020877X82

BIC POSOIT22

Laura Ielmini