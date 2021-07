Italia Polo Challenge Baylandi Cup 2021 Porto Cervo

SUBITO MATCH AVVINCENTI

Battistoni Polo Team e U.S. Polo Assn. Polo Team si sono aggiudicati le prime due partite di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021, torneo di polo che si disputerà fino a domani al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori, in Costa Smeralda.

Sono stati due match appassionanti, che hanno entusiasmato il numeroso pubblico accorso nel villaggio ospitalità allestito a bordocampo.





Una fase del match tra Battistoni e Petra Bianca – Ph. Max Giorgioni



Nella prima partita rocambolesca la vittoria di Battistoni Polo Team per 6-4 contro Petra Bianca Polo Team. La squadra capitanata da Riccardo Paganelli, trascinata dai fratelli Bautista e Jeronimo Fanelli, si è portata di slancio sul 4-0 nel primo chukker. Poi però Stefano Giansanti, Alexander Hauptmann e Joaquin Maiquez hanno preso le misure agli avversari, dimezzando lo svantaggio nel secondo chukker, pareggiando il conto nel terzo e sorpassando gli avversari nel quarto.



Stefano Giansanti (Battistoni Polo Team): “Siamo entrati freddi, deconcentrati, poi siamo riusciti a giocare di squadra e abbiamo ribaltato la situazione. Sono partite nelle quali c’è molta competizione e i livelli si equivalgono, la prossima volta contro di loro magari perdiamo…”.



Riccardo Paganelli (Petra Bianca Polo Team): "È stata una partita bellissima, ci siamo divertiti su un campo bello, bagnato al punto giusto. Il punteggio ribaltato? Noi stiamo provando un po' l'intesa, quindi non abbiamo spinto fino in fondo. Semifinali e finali sarà un'altra storia".





Nel secondo match U.S. Polo Assn. Polo Team s’è imposto per 5-3 su Sea Earth Sky Polo Team. Patricio Rattagan è stato l’uomo-partita per U.S. Polo Assn. con ben quattro gol, uno dei quali su rigore. L’altra rete è stata messa a segno da Diego White, buona anche la prestazione del 23enne Alexander Aggravi, che gioca solo da aprile e che era al debutto in un appuntamento di livello così importante.

Therence Cusmano s'è messo maggiormente in evidenza per Sea Earth Sky Polo Team, che aveva in campo anche Francisco Bensadon e Francesco Scardaccione.





Una fase del match tra U.S. Polo Assn. e Sea Earth Sky – Ph. Max Giorgioni



Patricio Rattagan (U.S. Polo Assn. Polo Team): “L’inizio di torneo è sempre nervoso. Dovevamo testare il campo, ci entravamo per la prima volta: sono molto soddisfatto. Forse era un po’ troppo bagnato, ma senza alcun pericolo. Sono state due bellissime partite. la prima particolarmente combattuta. Il debutto di Alex Aggravi? È andato molto bene, per essere il suo primo torneo ad alto livello: sì, può fare, assolutamente”.



Francesco Scardaccione (Sea Earth Sky Polo Team): “Partita avvincente, squadre molto corrette, arbitraggio lineare, su un campo impeccabile che è abbastanza grande: si gioca con le regole dell’Arena Polo ma sembrava quasi una partita di polo classico, anche come velocità. Ci siamo molto divertiti, nelle due squadre c’erano giocatori di altissimo livello”.



Stasera sono in programma le due semifinali:

Ore 20:30 – U.S. POLO ASSN. Vs PETRA BIANCA

Ore 21:30 – BATTISTONI Vs SEA EARTH SKY





MARTIN CASTROGIOVANNI, VOCE ‘ITALO-ARGENTINA’ DEL TORNEO

In occasione delle prime due partite di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021, lo speaker Gianluca Magini ha avuto una insolita e divertente ‘spalla’ in Martin Castrogiovanni.

Ex azzurro di rugby, ora personaggio televisivo (dal 2017 è uno dei conduttori della trasmissione ‘Tu si que vales’), il 39enne ‘Castrito’ è nato a Paranà e le sue origini argentine lo legano molto al polo.





Martin Castrogiovanni e la moglie Daniela – Ph. M.A.V. Imagess



“Partite ne avevo già viste, in giro per l’Europa, perché ho amici che giocano. Io invece non ci ho ancora provato. Vado a cavallo, ce ne vorrebbe però uno bello resistente per la mia stazza… Magari a Roma prima o poi prenderò qualche lezione da Patricio Rattagan (giocatore professionista che partecipa anche a questo torneo in Sardegna e che è ‘anima’ del circuito Italia Polo Challenge – ndr)”.



Dopo le partite di ieri, Castrogiovanni e la moglie Daniela hanno fatto conoscenza con gli altri giocatori argentini scesi in campo ad Abbiadori, e cioé Joaquin Maiquez, Diego White, Francisco Bensadon e i fratelli Bautista e Jeronimo Fanelli..





CHE GRINTA LE GIOVANISSIME ‘LADY PLAYER’ SARDE!

Nella giornata inaugurale di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021, torneo di polo che si disputerà fino a domani al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori, in Costa Smeralda, i primi due match sono stati preceduti da una mini-partita disputata dalle giovanissime giocatrici che si sono formate all’Hippopark Palahorse di Golfo Aranci con il programma di formazione Polo Pony della Federazione Italiana Sport Equestri.





Un’azione di gioco della mini-partita tra due squadre di giovanissime ‘lady player’ – Ph. Max Giorgioni



La mini-partita, seguita con grande partecipazione dal pubblico presente nel villaggio ospitalità, è stata vinta dalla squadra Blu (Anita Putzu, Anna Deiana e Giorgia Lai) per 4-2 sulla squadra Rossa (Maria Riu, Francesca Dessena e Flavia Cossu).

L’Hippopark Palahorse, una delle più importanti realtà equestri della Gallura, ha aderito all’iniziativa della FISE destinata all’avvicinamento dei più piccoli anche al mondo di questa secolare disciplina, con corsi e avviamento all’attività agonistica.

Presso la struttura di Golfo Aranci si sono già tenuti diversi affollati stage con la partecipazione del tecnico federale Franco Piazza e il responsabile del Dipartimento Polo, Alessandro Giachetti, in collaborazione con Piera Monti, istruttrice e manager di Hippopark Palahorse e recentemente nominata responsabile FISE Polo da Stefano Meloni, presidente del Comitato Regionale Sardegna.







IL PROGRAMMA



Giovedì 22 luglio

Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico

Ore 20:00 – match #1 – PETRA BIANCA Vs BATTISTONI

Ore 21:00 – match #2 – SEA EARTH SKY Vs U.S. POLO ASSN.





Venerdì 23 luglio

Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico

Ore 20:00 – semifinale vincente match #1 contro perdente match #2

Ore 20:30 – semifinale U.S. POLO ASSN. Vs PETRA BIANCA

Ore 21:30 – semifinale BATTISTONI Vs SEA EARTH SKY



Sabato 24 luglio

Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico

Ore 20:00 – finale terzo e quarto posto

Ore 21:00 – finale primo e secondo posto

Segue – Premiazione





L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.



I QUATTRO POLO TEAM DEL TORNEO





BATTISTONI POLO TEAM

Stefano Giansanti (ITA) hp 0

Alexander Hauptmann (GER) hp 2

Joaquin Maiquez (ARG) hp 6













U.S. POLO ASSN. POLO TEAM

Diego White (ARG) hp 6

Patricio Rattagan (ARG) hp 4

Saul Sacca (ARG) hp 0

Alexander Aggravi (ITA) hp 0













SEA EARTH SKY POLO TEAM

Francesco Scardaccione (ITA) hp 0

Therence Cusmano (ITA) hp 1

Francisco Bensadon (ARG) hp 7













PETRA BIANCA POLO TEAM

Riccardo Paganelli (GBR) hp 0

Bautista Fanelli (ARG) hp 3

Jeronimo Fanelli (ARG) hp 5