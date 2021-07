Il coraggio ri rimettersi in gioco. Sempre!

Mettersi in gioco, sempre, qualsiasi cosa accada. E’ questo il comune denominatore dei 14 ragazzi che lunedì 19 luglio hanno varcato i cancelli dell’Autodromo di Magione per cercare il loro “nuovo inizio” attraverso i Corsi di Guida organizzati dalla Onlus Di.Di., l’unica realtà che mette a disposizione moto adattate e abbigliamento tecnico per chi ha una disabilità fisica. “Grazie veramente della giornata, è stato un sogno che si avvera

e siete stati fantastici, dal primo all’ultimo.

Non ci sono parole per esprimere la mia gratitudine!” M.V.C’è chi è venuto dall’Austria, chi ha voluto condividere con la propria famiglia o i propri amici la giornata, chi ha già ripetuto l’esperienza più volte, chi ha festeggiato i 3 anni di anniversario dall’incidente: eh sì, perché i Diversamente Disabili festeggiano la loro seconda vita che li ha portati ad affrontare sfide impensabili e a tirare fuori il meglio di sé stessi!



Volontari, staff, istruttori e tecnici federali si sono messi a disposizione di questi ragazzi straordinari per aiutarli nella vestizione, nel salire sulla moto, per consigli su traiettorie e sulla guida, con una protesi o senza l’uso di un arto.

Ma una volta lasciati i box, nessuna differenza: tutti in pista a divertirsi! Una giornata all’insegna anche della solidarietà, con ilcampione mondiale di Freestyle Motocross Vanni Oddera che ha animato il paddock con due ore di MOTOTERAPIA e con il Ducati Club Perugia che oltre a mettersi a disposizione dei ragazzi per l’intera giornata ha organizzato una raccolta fondi a favore delle attività della Onlus Di.Di.!