De Zanche torna nel Tricolore su Porsche al Rally Vallate Aretine

Dopo la tappa europea in Ungheria, il 23-24 luglio il pluricampione valtellinese affronta il quinto round dell’Italiano auto storiche con la 911 gruppo B by Pentacar: “Concentrazione massima”

Riparte dalla Toscana la corsa di Lucio Da Zanche nel Campionato Italiano Rally auto storiche, il cui quinto round è in programma venerdì 23 e sabato 24 luglio all’11° Historic Rally delle Vallate Aretine. Il forte pluricampione bormino torna dunque agli impegni tricolori dopo la brillante sortita europea in Ungheria di un mese fa e riprende la stagione ritrovando sia il volante della Porsche 911 gruppo B del team Pentacar gommata Pirelli sia il fido navigatore Daniele De Luis. Il rally aretino si sviluppa su due giorni di competizione a partire da venerdì alle 18.30 dalla località Le Caselle. Da lì, poi, l’equipaggio valtellinese affronterà le prime due speciali con doppio giro sulla “Parco di Lignano (7,17 km) alle 18.59 e serale alle 21.33, prova nuova per i due alfieri Pentacar. Sabato si riparte alle 10.00 per affrontare ulteriori 6 prove, ovvero tre passaggi sulle “Portole” (16,55 km) e “Rassinata” (14,55 km), già affrontate lo scorso anno. Arrivo finale alle 20.34 in Piazza della Libertà ad Arezzo dopo aver completato 8 prove speciali per un totale di 107,64 chilometri contro il cronometro sui complessivi 292,03 dell’evento.

Così commenta Da Zanche in vista di Arezzo: “Torniamo in gara nell’Italiano e dobbiamo farlo al massimo della concentrazione, perché le lotte sono sempre intense e il campionato è più competitivo che mai, con tanti rivali pronti a darsi battaglia. Non farà eccezione la tappa in Toscana, dove l’obiettivo per noi e la squadra è quello di conquistare punti preziosi e pesanti per la classifica e restare ai vertici cercando di riprendere un ritmo al massimo della competitività possibile”.