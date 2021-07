21° Giro lago Resia. la corsa e le emozioni in onda su Rai Sport

Appuntamento per sabato 24 luglio alle ore 21.30.Telecronaca di Silvano Ploner e della maratoneta Franca FiacconiI I 15,3 km della gara podistica sono stati dominati da Andrea Soffientini e Mara Ghidini

Il 21° Giro Lago di Resia di sabato 17 luglio passerà alla storia, sì per un gran numero di iscritti, ben 2.000 i presenti ai nastri di partenza a Curon Venosta (BZ), ma soprattutto per il matrimonio ‘in corsa’ di Claudia Weber e Thomas Wenning che hanno deciso di pronunciare il “sì” più importante proprio durante la gara altoatesina. Lo scenario del Lago di Resia e della Val Venosta, con il percorso di 15,3 km sulla pista ciclabile che circonda il lago, hanno fatto da sfondo alla vittoria dei lombardi Andrea Soffientini e Mara Ghidini.

Tutte queste emozioni si potranno rivivere su Rai Sport, sabato 24 luglio alle 21.30, e nelle successive repliche. La telecronaca della gara è affidata a Silvano Ploner, giornalista di Rai Trento, affiancato da una commentatrice tecnica di prim’ordine: la runner Franca Fiacconi, più volte protagonista alla Maratona di New York. Appuntamento per sabato sera davanti alla TV, dunque, tutti sintonizzati su Rai Sport per il 21° Giro Lago di Resia: un’occasione per ammirare la sfida tra eccellenze del podismo, la “Corsa delle Mele” dedicata ai più piccoli, la gara degli handbikers, i paesaggi incantati di Curon e dintorni e, infine, per “sbirciare” il matrimonio di due runners innamorati.