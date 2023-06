Nespoli e Andreoli eliminati nel misto

Sfuma la prima possibilità di qualificazione per Parigi 2024.Resta la chance di ottenere il pass nell’individuale.Domani eliminatorie e finali a squadre. Record del mondo compound per Ella Gibson (Gbr).

Sono partite oggi con un po’ di ritardo a causa delle condizioni atmosferiche avverse le gare di tiro con l’arco dei Giochi Europei di Cracovia. Sulla linea di tiro sono scesi tutti gli arcieri sia dell’olimpico che del compound per le 72 frecce di ranking round.

Particolarmente importanti in Polonia i risultati del ricurvo, in palio ci sono infatti quattro carte olimpiche individuali per Parigi 2024 da raggiungere chiudendo sul podio le gare individuali o al primo posto in quella mixed team. Purtroppo la prima chance di qualificazione per gli azzurri è sfumata, perché sono stati eliminati agli ottavi di finale della gara mista e non potranno quindi conquistare il pass attraverso questa competizione.Domani si assegnano le prime medaglie: in campo le squadre olimpiche, dai quarti di finale fino ai match per il podio e nel pomeriggio il primo turno del compound femminile con Elisa Roner.

LE GARA MIXED TEAM ARCO OLIMPICO – Sfortunata la gara del mixed team formato da Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli. I due azzurri infatti escono di scena agli ottavi di finale battuti dalla Moldavia (Olaru, Mirca) per 5-1. I moldavi, che avevano superato al turno precedente la Bulgaria 6-0, mantengono alto il livello della prestazione anche contro l’Italia, vincendo i primi due set col risultato di 36-35, che vale il 4-0. Nespoli e Andreoli per rimanere in partita e accorciare le distanze dovrebbero vincere il terzo parziale, ma gli avversari riescono a pareggiare la volée 37-37, guadagnandosi il punto che vale l’accesso ai quarti.

A superare il turno oltre alla Moldavia sono la Germania che batte 6-0 la Svizzera, l’Olanda che supera la Repubblica Ceca 6-2, la Turchia vincente sui padroni di casa della Polonia per 6-0, la Spagna che batte l’Austria 6-2, l’Ucraina che ha la meglio allo spareggio sulla Romania per 5-4 (19-17), la Francia che vince sulla Svezia 6-0 e la GranBretagna che supera il Belgio 5-1.

—————–

Nella mattinata sulla linea di tiro polacca è stato subito grande spettacolo con la britannica Ella Gibson che ha fatto segnare il nuovo record del mondo nel compound chiudendo la qualifica con 715 punti su 720.

Ella Gibson a Cracovia dopo il record mondiale

LA QUALIFICA DEL RICURVO – Le prime 72 frecce dei Giochi nel ricurvo hanno visto il turco Mete Gazoz conquistare il primo posto con 692 punti davanti al tedesco Florian Unruh (686) e al britannico Monty Orton (683). Il migliore degli azzurri è stato Alessandro Paoli, decimo con 676 punti, mentre Mauro Nespoli e Federico Musolesi hanno concluso la qualifica al quindicesimo e al sedicesimo posto con 673 e 671 punti.

Tutti e tre gli arcieri italiani salteranno i trentaduesimi di finale e accederanno al tabellone eliminatorio dai sedicesimi di finale dove Nespoli e Paoli ancora devono conoscere il nome dei propri avversari, mentre Musolesi se la vedrà con lo svizzero Chabin.

Nella gara a squadre l’Italia partirà dal quarto posto con 2020 punti, dietro all’ Olanda (2033), alla Francia (2024) e alla Spagna (2023). Il primo avversario degli azzurri ai quarti di finale, domani alle 11.30, sarà la Gran Bretagna (Orton, Wise, Woodgate).

Nella gara femminile individuale a primeggiare è l’ucraina Anastasia Pavolva con 681 punti, stesso punteggio per la seconda Penny Healey (GBR), mentre in terza posizione c’è Michelle Kroppen (GER) con 680. La migliore delle azzurre è Tatiana Andreoli, sesta con il punteggio di 663, le compagne Lucilla Boari e Chiara Rebagliati concludono le 72 frecce rispettivamente al dodicesimo e al quattordicesimo posto con 656 e 653 punti. Le atlete della Nazionale sono già qualificate per i sedicesimi di finale e aspettano di sapere i nomi delle avversarie nella corsa alle medaglie individuali.

Le frecce delle azzurre valgono il secondo posto nella classifica a squadre con 1972 punti dietro alla Germania e davanti alla Gran Bretagna. Andreoli, Boari e Rebagliati domani alle 10.15 affronteranno la Slovenia (Cavic, Pintaric, Umer) ai quarti di finale.

LA QUALIFICA DEL COMPOUND – Prime settantadue frecce per il compound dove sono scese in campo le donne ed è clamorosa la prestazione della britannica Ella Gibson che con 715 punti conquista la prima posizione e fa segnare il nuovo record del mondo sorpassando il precedente di Sara Lopez (713). Alle spalle della britannica si piazzano Lisell Jaatma (EST) e Sarah Prieels (BEL) con 708 e 707 punti, quinto posto invece per l’azzurra Elisa Roner con il punteggio di 703. L’arciera italiana domani alle 18 sarà impegnata negli ottavi di finale contro l’atleta del Lussemburgo Mariya Shkolna.

Nella gara maschile Marco Bruno è ottavo con 708 punti e agli ottavi di finale sfiderà lo sloveno Aljiaz Matija Brenik, sabato alle 16.30. Ai primi posti della graduatoria si sono piazzati l’olandese Mike Schloesser (718), il danese Mathias Fullerton (717) e il francese Nicolas Girard (716).

La coppia azzurra nella gara mixed team affronterà domenica alle 11,40 l’Olanda nei quarti di finale dopo aver chiuso al quinto posto con 1411 punti la qualifica in cui si sono meritati i primi tre posti Danimarca (1429), Turchia (1417) e Francia (1415)