La Uefa ci ripensa e introduce il Var ai Campionati Europei di calcio Under 21

Ormai è troppo tardi , dopo il clamoroso errore delle sviste dell’arbitro nel match tra Francia e Italia, con il gol non convalidato agli azzurri del ct Nicolato.

L‘Uefa corre ai ripari e dicide infatti di rivedere il regolamento e avvalersi della tecnologia a partire dai quarti di finale degli Europei Under 21. Una decisione inevitabile vista l’incredibile portata delle sviste dell’arbitro olandese Lindhout contro gli Azzurrini e per cui è arrivato anche l’annuncio ufficiale in seguito alle numerose pressioni per un’inversione di rotta sulla decisione di non utilizzare Var e Goal line technology.

IL COMUNICATO DELL’UEFA

“La Uefa ha in programma di implementare il Var dai quarti di finale dell’attuale torneo Under 21”, si legge in una nota del massimo organismo calcistico continentale, in cui si sottolinea che “l’implementazione del Var nelle competizioni europee è una grande impresa che la Uefa ha avviato alcuni anni fa. È sottoposto a notevoli vincoli tecnici, operativi e logistici. La Uefa ha un piano a rotazione scaglionato volto a coprire gradualmente la stragrande maggioranza delle partite a partire dalle competizioni maschili e femminili per club e nazionali”.