Continua a vincere la nazionale di Volley Nazionale nella settima giornata di Nations League.

Gli azzurri demoliscono la Serbia con un secco 3-0. Dopo il dominio assoluto del primo set (25-11), la squadra di De Giorgi continua a lavorare benissimo a muro, portandosi a casa anche il secondo e il terzo parziale (25-21, 25-20). L’Italia sale momentaneamente al quinto posto, facendo un passo in avanti importante in ottica Final Eight.