Errori arbitrali condannano alla sconfitta l’Italia contro la Francia all’esordio Europeo U21

L’Italia è stata sconfitta 1-2 dalla Francia all’esordio all’Europeo Under 21 2023 in Romania-Georgia,

Un torneo internazionale con l’assenza del Var e Line Techenology è impensabile. La mancanza dei sistemi tecnici sono la causa della sconfitta immeritata all’esordio degli azzurrini Under 21 contro la Francia.

A Cluj, la selezione di Nicolato è andata in svantaggio al 22′ per un eurogol di Kalimuendo, bravo a deviare di tacco in rete l’assist del milanista Kalulu. Il pareggio dell’Italia è arrivato al 36′ con il colpo di testa di Pellegri, ma al 62′ un grave errore di Udogie ha aperto a Barcola la strada per il raddoppio francese. Nel finale tre parate di Chevalier hanno negato il pareggio agli Azzurri, che sarebbe arrivato nel recupero con Bellanova ma non visto dall’arbitro.

FRANCIA-ITALIA 2-1

Francia (4-3-3): Chevalier ; Kalulu , Badé , Lukeba , Nkounkou; K. Thuram (19′ st Cherki ), Caqueret , Kone (39′ st Simakan sv); Barcola (19′ st Olise 6,5), Kalimuendo (33′ st Wahi), Gouiri (33′ st Adli sv). A disp.: Meslier, Bajic, Larouci, Le Fee, Gendrey, Chotard, Diakite. Ct.: Ripoll .

Italia (3-5-2): Carnesecchi 6; Okoli Pirola (30′ st Miretti ), Scalvini ; Bellanova , Ricci (43′ st Parisi ), Rovella (30′ st Cancellieri ), Tonali , Udogie (43′ st Colombo); Pellegri , Cambiaghi (1′ st Gnonto ). A disp.: Caprile, Turati, Parisi, Lovato, Esposito, Cittadini, Bove, Cambiaso. Ct.: Nicolato .

Arbitro: Lindhout (Olanda)

Marcatori: 22′ Kalimuendo (F), 36′ Pellegri (I), 17′ st Barcola (F)

Ammoniti: Lovato (I)

Espulsi: 37′ st Badé (F) per aver interrotto una chiara occasione da gol.