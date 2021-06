Uefa Euro 2020: Scozia -Croazia 1-3

La Croazia si è qualificata agli ottavi di finale degli Europei e come seconda del girone D.

A Glasgow, la Scozia è battuta 3-1 ed è eliminata. Ospiti in vantaggio al 17’ bella azione da destra a sinistra tra Modric e Juranovic, il cross trova lo stacco di Perisic sul secondo palo e diventa una sponda per Vlasic, che trafigge di controbalzo all’altezza del dischetto con il sinistro. Al 42’ il pareggio scozzese:: mischia in area della Croazia, Vida allontana male e McGregor dal limite. Nella ripresa la Croazia sfiora il gol in un paio di occasioni, gol che arriva al 62’:esterno destro dal limite di prima intenzione di Modric, servito da Kovacic, e pallone sotto l’incrocio. Rete di grande fattura.

La Scozia tenta una reazione ma al 77’ Perisic sigla la rete del 3-1 (spizzata sul primo palo sul corner di Modric. Il successo garantisce alla Croazia il passaggio del turno agguantando il secondo posto del gruppo D alle spalle dell’Inghilterra, relegando la Repubblica Ceca “solo” tra le migliori terze ripescate per gli ottavi

IL TABELLINO

CROAZIA-SCOZIA 3-1

Croazia (4-3-2-1): Livakovic ; Juranovic , Lovren , Vida , Gvardiol (26’ st Barisic ); Modric , Brozovic , Kovacic ; Vlasic (31’ st Ivanusec ), Perisic (36’ st Rebic ); Petkovic (25’ st Kramaric ). A disp.: Kalinic, Sluga, Caleta Car, Badelj, Brekalo, Pasalic, Vrsaljko, Budimir. All.: Dalic

Scozia (3-5-2): Marshall ; McTominay , Hanley (33’ McKenna ), Tierney ; O’Donnell (39’ st Patterson ), Armstrong (25’ st Fraser ), McGregor , McGinn , Robertson ; Dykes , Adams (39’ st Nisbet ). A disp.: Gordon, McLaughlin, Cooper, Gallagher, Christie, Fleck, Forrest, Turnbull. All.: Clarke

Arbitro: Rapallini (Argentina)

Marcatori: 17’ Vlasic (C), 42’ McGregor (S), 17’ st Modric (C), 32’ st Perisic

Ammoniti: Lovren (C), McKenna (S)