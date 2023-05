Una Juve ‘penalizzata’ crolla a Empoli 4-1

Nell’ultimo match della 36a giornata di Serie A, e dopo la notizia della penalizzazione di 10 punti in classifica inflitta dalla Corte Federale d’appello della Figc https://ilgiornaledellosport.net/22/05/2023/corte-federale-juve-penalizzata-di-10-punti/ la Juve affonda 4-1 contro l’Empoli.

I bianconeri partono bene e per un quarto d’ora mettono alle corde i toscani, ma il colpo di testa di Milik è respinto dalla traversa (13′). Dal vantaggio mancato i bianconeri passano in svantaggio : 17′ Milik aggancia Cambiaghi in area , calcio di rigore dal dischetto Caputo non sbaglia.

Passano tre minuti e al 21′ Luperto raddoppia con una zampata da pochi passi dopo un miracolo di Szczesny su Akpa Akpro. A inizio ripresa ancora Caputo trova tris e doppietta con uno scavetto dopo una palla persa di Alex Sandro. All’85’ Chiesa sorprende Vicario per il gol della bandiera. Al 92′ Piccoli appena entrato cala il poker.

IL TABELLINO

EMPOLI-JUVENTUS 4-1

Empoli (4-2-3-1): Vicario ; Ebuehi , Ismajili , Luperto , Parisi ; Grassi , Bandinelli (23′ st Haas ); Akpa Akpro (43′ st Stojanovic ), Fazzini (34′ st Henderson ), Cambiaghi (34′ st Pjaca ); Caputo (43′ st Piccoli ). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Satriano, Destro, Tonelli, Vignato. All.: Zanetti

Juventus (3-5-2): Szczesny ; Gatti , Bremer , Alex Sandro(18′ st Rugani ); Barbieri (1′ st Chiesa ), Miretti (1′ st Paredes ), Locatelli (14′ st Di Maria ), Rabiot , Kostic ; Milik (13′ st Kean ), Vlahovic . A disp.: Perin, Pinsoglio, Riccio, Sersanti, Iling-Junior. All.: Allegri

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 18′ rig. e 3′ st Caputo (E), Luperto (E), 40′ st Chiesa (J), 47′ st Piccoli (E)

Ammoniti: Parisi (E), Rabiot (J), Bandinelli (E), Paredes (J)