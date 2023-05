Roma , Mourinho:” la mia situazione non è facile c’è una finale da giocare”

Josè Mourinho ai microfoni Dazn , dopo il pareggo casaingo della Rona con la Salernitana.

“Il primo tempo non è stato di grande intensità, di grande voglia di giocare. C’era poca concentrazione. Magari per i tanti cambi, magari la colpa è mia, però la mia situazione non è facile: c’è una finale da giocare, tanti giocatori stanchi, cambi obbligati e accordati prima della partita… Non è facile fare questa gestione. È stata una partita difficile, la Salernitana giocava come fosse la finale di Champions come piace a me: non è una critica, anzi. Risultato che non era quello che volevamo, adesso mancano due partite di campionato e la finale che è più importante”.