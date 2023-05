Juventus, Allegri:”strano trovarsi 10 punti in meno prima della partita”

la Juve esce sconfitta dal Castellani 4-1 con l’Empoli.Un risultato pesante che allontanano le ambizioni Champions dei bianconeri, anche in virtù dei 10 punti di penalizzazione infkitti dalla Corte federale d’Appello Figc.

Massimiliano Allegri arrabbiatissimo a fine partita. “Racchiudere la partita o la stagione in una serata come questa è riduttivo. Non dobbiamo trovare alibi, non è facile ci sono sei punti in palio e domenica arriva il Milan. Chiaro che è strano ritrovarsi con 10 punti in meno prima dell’inizio della partita – le parole dell’allenatore bianconero -. Vincendo potevamo giocarci la Champions col Milan, è andata così ma ai ragazzi non posso rimproverare niente. Non è una situazione facile e non lo sarà neanche nei prossimi giorni. Non sono giustificazioni ma sicuramente la situazione è anomala. Spero che si sia risolta una volta per tutte, perché tutto questo è uno stillicidio, una mancanza di rispetto verso gente che lavora. Che decidano una volta per tutte, è incredibile. A questo punto basta”.