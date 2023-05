Paolo zanetti si gode la vittoria 4-1 con la Juventus

Una squadra come l’Empoli non capita spesso di fare un risultato così. È la ciliegina sulla torta di un’annata meravigliosa”. Così il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti a Dazn dopo la vittoria per 4-1 sulla Juve. “Ci siamo salvati l’altro giorno e abbiamo fatto 2-3 serate, c’erano tutte le condizioni per fare una figuraccia..