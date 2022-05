Serie A: ‘miracolo’ Salernitana. Cagliari retrocede

Ultimi due ultimo verdetti ufficiali per la permanenza in Serie A:

La Salerninata rimane in Serie A il Cagliari retroce in B con Genoa e Venezia .

I campani nonostante battuti allo stadio Arechi 4-0 dall’Udinese conservanoil quart’ultimo posto in quanto il Cagliari nhon va oltre lo 0-0 allo stadio Penso contro il già retrocesso Venezia .





IL TABELLINO

SALERNITANA-UDINESE 0-4

Salernitana (3-5-2): Belec , Fazio , Radovanovic , Gyomber (18’ st Ribéry); Mazzocchi , L. Coulibaly (1’ st M. Coulibaly ), Bohinen (18’ st Kastanos ), Ruggeri (1’ st Zortea ); Verdi (18’ st Perotti ); Djuric , Bonazzoli . A disp.: Fiorillo, Russo, Di Tacchio, Obi, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Perotti All.: Nicola

Udinese (3-5-2): Padelli ; Becao (42’ st Benkovic ), Nuytinck , Perez ; Molina , Pereyra (23’ st Pafundi ), Walace , Makengo , Udogie (23’ st Soppy ); Deulofeu (1’ st Samardzic ), Nestorovski (47’ st Pinzi sv). A disp.: Gasparini, Santurro, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Marí, Pussetto, Ballarini, Soppy All.: Cioffi

Arbitro: Orsato

Marcatori: 6’ Deulofeu (U), 34’ Nestorovski (U), 42’ Udogie (U), 9’ st Pereyra (U)

Ammoniti: Belec (S), Pereyra (U)

Note: al 50’ Belec (S) para un rigore a Pereyra (U)





IL TABELLINO

VENEZIA-CAGLIARI 0-0

Venezia (3-5-2): Maenpaa 6; Svoboda , Caldara , Ceccaroni ; Mateju , Crnigoi (10’ st Fiordilino ), Ampadu , Peretz (45’ st Leal ), Haps ; Cuisance (29’ st Tessmann ), Johnsen (28’ st Mikaelsson ). A disp.: Oliveira, Ullmann, Almeida, Busio, Makadji, Remy, Pecile, Palsson. All. Soncin

Cagliari (3-5-2): Cragno ; Altare , Ceppitelli (12’ st Lovato ), Carboni ; Bellanova , Nandez , Grassi (35’ st Pereiro ), Deiola (13’ st Marin ), Lykogiannis (35’ Rog ); Joao Pedro , Pavoletti (35’ st Keita ). A disp.: Aresti, Radunovic, Goldaniga, Baselli, Baldè, Strootman, Zappa, Walukiewicz, Lovato. All. Agostini

Arbitro: Maresca



Ammoniti: Ceppitelli (C), Nandez (C), Altare (C)