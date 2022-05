Salernitana, Nicola:”ora voglio solo godermi la salvezza”

Una salvezza , costruita e raggiunta per il carattere dei giocatori e del suo tecnico Davide Nicola.

Arrivata all’ultima giornata , Davide Nicola he la squadra hanno compiuto l’impresa . I campani restano in Serie A

“E’ stata una ultima partita difficile per entrambe le squadre che erano in lotta per la salvezza, sono contento per questo pubblico, direttore e presidente – ha spiegato il tecnico -. Non era facile forse l’abbiamo sentita anche più del dovuto perché quello che abbiamo fatto c’è costato fatica, sudore”. “.

“Adesso voglio solo godermi un po’ il momento perchè alla fine non riesco mai a godermi niente”. Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana, dopo l’incredibile salvezza conquistata all’ultima giornata.