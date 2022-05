Per festeggiare il decimo titolo in Ligue 1, il PSG trasforma la Torre Eiffel in una tifosa della squadra parigina grazie alla realtà aumentata di Snapchat

Il Paris Saint-Germain è stato da pochissimo nominato campione di Francia 2021-2022 al termine della 34° giornata di Ligue 1.

Questo decimo titolo è storico, dal momento che eguaglia il record di 10 titoli detenuti nel 1981 dalla squadra francese di Saint-Etienne, allora capitanata dall’iconico Michel Platini. Per l’occasione, lo studio Atomic Digital Design ha immaginato un’esperienza in realtà aumentata che permetterà ai tifosi di continuare la festa attraverso una Face Lens, una lente che permette di mostrare con fierezza il logo dorato del PSG sul proprio volto, ma anche di trasformare una delle incarnazioni della Francia nel mondo, la Torre Eiffel, in tifosa numero uno della squadra parigina. Infatti, grazie alla funzionalità Custom Landmarker offerta da Snapchat, passando davanti alla dama di ferro muniti di uno smartphone, è adesso possibile far apparire una pioggia di stelle sulla Torre Eiffel che si adornerà di un vestito dorato per ricreare lo stemma del PSG.

“Sempre desiderosi di proporre animazioni per i suoi tanti tifosi in Francia e nel mondo, il Paris Saint-Germain coglie la fantastica occasione del decimo titolo di campioni di Francia per proporre una Lente su Snapchat. La squadra invita, infatti, i fan francesi e i tanti turisti a filmare la Torre Eiffel attraverso l’applicazione di Snap,” ha affermato Anthony Baca, Deputy Digital Director del PSG.