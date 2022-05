Milan , Pioli : “ci meritiamo questo titolo”

Stefano Pioli si gode il trionfo in Serie A col Milan, il suo primo trofeo da allenatore:

“Sono felice per i miei giocatori, per me, per il mio staff, per il club e per i nostri tifosi fantastici – ha detto dopo la gara col Sassuolo a Dazn -. Ci meritiamo questo scudetto, per come abbiamo giocato e per come abbiamo lavorato. Siamo stati più continui dell’Inter: l’ultima partita che abbiamo perso è stata quella con lo Spezia, che non dovevamo perdere. Quella prima neanche me la ricordo. I miei sono stati fantastici, dal primo all’ultimo, anche chi ha giocato meno. Abbiamo vinto partite difficili, due volte con la Roma, due volte con la Lazio, col Napoli, abbiamo ribaltato un derby… Maldini e Massara mi sono sempre stati affianco, se arrivi a questi livelli è perché tutto l’ambiente ha dato il massimo”.