Milan , Maldini:”sono orgoglioso di questo Milan”

Maldini di scudetti ne ha vinti , ma la conquista di quest’ultimo titolo mette i brividi all’ex difensore rossonero , attuale dirigente del Milan ,

“Sono soddisfatto del lavoro fatto e del traguardo raggiunto. “Sono orgoglioso – ha spiegato a DAZN -. Vincere da calciatore è diverso perché sfoghi buona parte della tua energia in campo. Da dirigente non puoi farlo, la famiglia ti deve sopportare a casa”. “La mia carriera da dirigente c’è solamente perché c’è il Milan – ha aggiunto -. Quando ho smesso di giocare mi sono preso il mio tempo per entrare in questo ruolo nel momento giusto”. “Costruire una squadra è una responsabilità diversa da quando ero giocatore. Da dirigente devi sempre calcolare di avere una squadra giovane a cui dare tanta fiducia – ha proseguito -. In questi tre anni abbiamo detto tante cose ai giocatori che si sono verificate. Abbiamo avuto idee credibili”.

foto:www.pianetamilan.it