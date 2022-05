Milan Campione d’Italia

Grande festa ieri era a in piazza del Duomo per festeggiare lo scuddeto del Milan . Sexcodo i dati della Questura , erano oltre 40mila i tifosi. Alcune dichiarazioni dei protagonisti.

CALABRIA: “SCUDETTO MERITATO, CI ABBIAMO CREDUTO”

E’ orgoglioso e soddisfatto Davide Calabria dopo la conquista dello scudetto. “Provo una sensazione fantastica, tantissima roba – ha dichiarato a Milan TV -. Abbiamo fatto un lavoro fantastico, ce lo meritiamo tutto e sono davvero orgoglioso di questa squadra”.

KALULU: “SIAMO CAMPIONI! EMOZIONE INCREDIBILE”

E’ felice Pierre Kalulu dopo la conquista dello scudetto. “Non so se vedete bene? Campioni d’Italia. Così tutti capiscono – ha detto il difensore del Milan ai microfoni di Milan TV indicando la medaglia -. Non so che è successo, tutta la squadra ha lavorato tanto in allenamento. Abbiamo tutti lavorato molto bene, siamo Campioni d’Italia”..

TONALI: “NON C’È COSA PIÙ BELLA CHE ESSERE CAMPIONE COL MILAN”

Sandro Tonali è uno dei grandi protagonisti dello scudetto del Milan e affida le sue emozioni ai microfoni di Dazn. “Non c’è cosa più bella che essere campione d’Italia con il Milan – ha detto a fine gara – Mi sono tolto un peso dopo essere diventato un giocatore a tutti gli effetti del Milan. Non credo però che la giustificazione fosse quella, ci sono state tante altre cose”.

GAZIDIS: “ORGOGLIO MILAN, CI ABBIAMO SEMPRE CREDUTO”

“E’ un grande orgoglio, non solo per cosa abbiamo fatto ma per come lo abbiamo fatto. Il Milan e’ una squadra giovane e nel futuro, il prossimo anno crediamo di poter migliorare. Ma questa sera ci godiamo questo momento”: lo dice l’ad del Milan Ivan Gazidis dopo la conquista dello scudetto da parte della squadra rossonera, ai microfoni di Milan Tv.

MILAN, ROMAGNOLI: “TANTI ANNI CHE SOFFRO, ORA GODIAMO”

Alessio Romagnoli rilascia a Milan TV le sue sensazioni dopo la vittoria dello scudetto. “Credo che sia meritato. Sono tanti anni che soffro e ora ce lo godiamo fino alla fine. Colgo l’occasione per ringraziare tutti, è un momento indimenticabile –



THEO HERNANDEZ: “LA GENTE DICEVA CHE L’INTER ERA FAVORITA… VORREI SENTIRLI ADESSO”



Theo Hernandez si gode la vittoria dello scudetto e lancia una frecciata ai cugini dell’Inter. “Ci abbiamo creduto da sempre. La gente parlava, l’Inter era favorita, vinceva, ora voglio vedere cosa dicono… Ora continuiamo così – ha detto il terzino francese a Sky Sport -.



MAIGNAN: “MILANO È ROSSONERA, EMOZIONE FORTE”

“Una emozione molto forte, abbiamo lavorato tutta la stagione per questo. Ho detto prima che lavoriamo per vincere, quest’anno abbiamo vinto e Milano e’ rossonera”. Cosi’ Mike Maignan, portiere del Milan, ha commentato alla tv del club la vittoria dello Scudetto. “La curva e’ stata straordinaria!”, ha aggiunto.



SCARONI: “EMOZIONE PAZZESCA PER SCUDETTO MILAN, ABBIAMO MERITATO”

“Un’emozione pazzesca, inimmaginabile. Io per tutto l’anno ho detto che volevo arrivare quarto, siamo arrivati primi. Una gioia pazzesca per me e tutti i tifosi che hanno aspettato 12 anni questa gioia”. Cosi’ il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto a Milan TV, dopo la premiazione per la vittoria dello Scudetto. “Abbiamo giocato bene, una squadra giovane, fresca, abbiamo mostrato un calcio diverso da quello che si vede in Italia. Abbiamo meritato”, ha aggiunto.



SAELEMAEKERS: “FELICITÀ INDESCRIVIBILE”

Dopo la conquista dello scudetto, Alexis Saelemaekers sprizza di gioia. “E’ una felicità che non posso descrivere, siamo molto contenti – ha spiegato l’esterno del Milan -. Abbiamo lavorato tanto, è un gruppo unito e l’abbiamo fatto vedere”.