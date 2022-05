Football Americano – Seconda Divisione e accoppiamenti playoff

Si è chiusa ieri la stagione regolare dei Campionati di Seconda Divisione e CIF9, con qualche sorpresa che ha rivoluzionato i rispettivi ranking nazionali. Tutto pronto per i Playoff, che partiranno il 28 maggio per la Seconda Divisione e il 4 giugno per il CIF9.

“Compitino” svolto alla lettera dalle Aquile Ferrara in Seconda Divisione, che vincono il secondo scontro diretto contro gli Hogs Reggio Emilia per 12 a 0, eliminandoli dalla corsa ai playoff e concludendo la stagione regolare al #6 del ranking nazionale. Questi, dunque, la classifica completa e gli accoppiamenti del primo turno di playoff (quarti di finale) al via nel weekend del 28-29 maggio:

Ranking #1 Giaguari Torino

Ranking #2 Skorpions Varese

Ranking #3 Pirates Savona

Ranking #4 Lions Bergamo

Ranking #5 Daemons Cernusco

Ranking #6 Aquile Ferrara

Ranking #7 Saints Padova

Ranking #8 Reapers Torino

Quarti di finale Seconda Divisione:

Torino Giaguari – Torino Reapers

Varese Skorpions – Padova Saints

Savona Pirates – Ferrara Aquile

Bergamo Lions – Cernusco sul Naviglio Daemons

La corsa al Silver Bowl del 25 giugno al Vigorelli di Milano partirà da qui!

Rivoluzione nel ranking del CIF9 dopo le vittorie dei Thunders Trento sui Giants Bolzano, degli Hurricanes Vicenza sui Mexicans Pederobba, della Legio XIII Roma sugli Eagles Salerno e dei Mad Bulls Barletta sugli RVL Achei Crotone. Chiudono da imbattute Blue Storms Busto Arsizio, Eagles United Palermo, Rosters Romagna e Bengals Brescia. Questo, dunque, il ranking nazionale (in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo) e il tabellone degli affollatissimi quarti di finale, in programma il 4-5 giugno:

Ranking #1 Castelfranco Cavaliers

Ranking #2 Romagna Roosters

Ranking #3 Palermo Eagles United

Ranking #4 Brescia Bengals

Ranking #5 Busto Arsizio Blue Storms

Ranking #6 Toscana West Coast Raiders

Ranking #7 Trento Thunders

Ranking #8 Milano Rams

Ranking #9 Crotone Achei

Ranking #10 Basiliano Leoni

Ranking #11 Roma Pretoriani

Ranking #12 Bologna Doves

Ranking #13 Vicenza Hurricanes

Ranking #14 Varese Gorillas

Ranking #15 Barletta Mad Bulls

Ranking #16 Balangero Blitz

Ranking #17 Catania Elephants

Ranking #18 Piacenza Wolwerines

Ranking #19 Cecina Trappers

Ranking #20 Bolzano Giants

Ranking #21 Golfo del Tigullio Predatori

Ranking #22 Cagliari Crusaders

Ranking #23 Trieste Muli

Ranking #24 Pesaro Angels

Ranking #25 Roma Legio XIII

Ranking #26 Bologna Braves

Ranking #27 Novara Lancieri

Ranking #28 Salerno Eagles

Quarti di finale:

Castelfranco Cavaliers – Salerno Eagles

Romagna Roosters – Novara Lancieri

Palermo Eagles United – Bologna Braves

Brescia Bengals – Roma Legio XIII

Busto Arsizio Blue Storms – Pesaro Angels

Toscana West Coast Raiders – Trieste Muli

Trento Thunders – Cagliari Crusaders

Milano Rams – Golfo del Tigullio Predatori

Crotone Achei – Bolzano Giants

Basiliano Leoni – Cecina Trappers

Roma Pretoriani – Piacenza Wolwerines

Bologna Doves – Catania Elephants

Vicenza Hurricanes – Balangero Blitz

Varese Gorillas – Barletta Mad Bulls

Il Nine Bowl, la finalissima di CIF9, si giocherà il prossimo 24 luglio in sede ancora da definire. Seguiranno dettagli.

Risultati:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE

Aquile Ferrara vs Hogs Reggio Emilia 12-0

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9) – Week 10

Elephants Catania vs Crusaders Cagliari 21-12

Honey Badgers Formigine vs Braves Bologna 32-29

Eagles Salerno vs Legio XIII Roma 16-31

Mad Bulls Barletta vs RVL Achei Crotone 24-20

Bengals Brescia vs Wolverines Piacenza 42-6

Eagles United Palermo vs Sirbons Cagliari 52-6

Lancieri Novara vs Blue Storms Busto Arsizio 30-42

Giants Bolzano vs Thunders Trento 13-29

Mexicans Pederobba vs Hurricanes Vicenza 14-31

Angels Pesaro vs Roosters Romagna 12-28

Ravens Imola vs Doves Bologna 0-39

Blitz Balangero vs Alfieri Asti 38-0

Approfondimenti: https://2divisione.fidaf.org/

Ph. Credits: @Filippo Baioni