Serie A:anticipi ultima giornata stagione 2020/21

Serie A: Ranieri saluta la Sampdoria con una vittoria, il Genoa passa a Cagliari. Senza reti Crotone-Fiorentina

A Marassi, i blucerchiati vincono 3-0 con Quagliarella, Colley e Gabbiadini, Shomurodov regala al Grifone l’1-0 sui sardi. 0-0 nel match dello Scida tra Cosmi e Iachini

Nell’ultimo turno di Serie A, la Sampdoria , ultima panchina blucerchiata per Claudio Ranieri chiude in bellezza e batte 3-0 il Parma: a Marassi i gol nel primo tempo di Quagliarella (20’) e Colley (44’) e la rete di Gabbiadini (64’) nella ripresa.

Sampdoria –Parma 3-0

Il Tabellino

SAMPDORIA (4-4-2): Letica ; Ferrari (dal 35′ Regini ), Yoshida , Colley , Augello ; Candreva (dal 35′ st Torregrossa ), Ekdal (dal 28′ st Silva ), Leris , Jankto ; Gabbiadini (dal 28′ st Verre ), Quagliarella (dal 35′ st Askildsen ). A disp.: Audero, Ravaglia, Rocha, Keita, Ramirez, La Gumina, Damsgaard. All.: Ranieri

PARMA (3-5-2): Sepe ; Dierckx , Valenti (dal 1′ st Zagaritis ), Bani ; Laurini (dal 28′ st Balogh ), Hernani , Brugman (dal 16′ st Sohm ), Kosznovszky , Busi (dal 40′ st Traore ); Gervinho (dal 16′ st Pellè ), Cornelius . A disp.: Colombi, Bruno Alves, Camara. Allenatore: D’Aversa

Arbitro: Paterna.

Marcatori: 20′ Quagliarella, 44′ Colley, 64′ Gabbiadini

Ammoniti: Leris (S), Bani (P)

Il Genoa, batte 1-0 sul Cagliari alla Sardegna Arena grazie al sigillo di Shomurodov al 15’.

Cagliari-Genoa 0-1

Il Tabellino

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno ; Rugani , Klavan , Carboni ; Nandez (dal 1′ st Zappa ), Marin , Deiola (dal 24′ st Pereiro ), Lykogiannis (dal 35′ Sottil ); Nainggolan (dal 10′ Duncan ); Joao Pedro , Cerri (dal 24′ st Simeone ). A disp.: Aresti, Vicario; Asamoah, Ceppitelli, Godín, Tramoni, Pavoletti. All.: Semplici

GENOA (4-3-3): Paleari ; Goldaniga , Masiello (dal 1′ st Behrami ), Zapata , Zappacosta (dal 44′ st Criscito ); Strootman , Rovella , Melegoni ; Pjaca (dal 1′ st Kallon ); Pandev (dal 12′ st Zajc ), Shomurodov 7 (dal 40′ st Radovanovic sv). A disp.: Perin, Marchetti, Portanova, Ghiglione, Destro, Caso, Badelj. All.: Ballardini

Arbitro: Meraviglia

Marcatore: 15′ Shomurodov

Ammoniti: Behrami (G), Melegoni (G), Carboni (C), Behrami (G), Strootman (C)

Note: espulso Behrami per somma di ammonizioni all’83’

Termina senza reti, invece, la sfida dello Scida tra Crotone e Fiorentina.

Crotone-Fiorentina 0-0

Il Tabellino





CROTONE (3-5-2): Crespi ; Djidji , Marrone , Cuomo ; Pereira , Messias , Cigarini (dal 31′ st Zanellato ), Benali , Molina ; Ounas , Simy . A disp: Festa, D’Alterio, Dragus, Rojas, D’Aprile, Yakubiv, Rispoli, Petriccione, Vulic, Eduardo, Riviere. All.: Cosmi

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano ; Caceres (dal 38′ st Igor ), Quarta , Maxi Olivera ; Venuti (dal 19′ st Callejon ), Bonaventura , Pulgar (dal 1′ st Borja Valero ), Castrovilli (dal 46′ st Eysseric ), Biraghi ; Ribery (dal 31′ st Kokorin ); Vlahovic . A disp: Ricco, Kouame, Bianco, Barreca, Montiel, Amrabat, Ponsi. All. Iachini

Arbitro: Abbattista



Ammoniti: Pulgar (F), Castrovilli (F), Djidji (C), Zanellato (C)