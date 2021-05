Serie A 38^ giornata:’Inter’manita’ all’Udinese (5-1). Juve , Milan e Atalanta in Champions League. Napoli non va oltre l’1 a 1 contro il Verona

Si chiude la Serie A con la 38^ giornata. Verdetti a favore di Juventus, Milan e Atalanta che si qualificano alla prossima Champions League.

Serata amara per il Napoli irriconoscibile che non va oltre l’ a 1 contro un buon Verona. Gara difficile per i ragazzi di Gattuso in vantaggio nel secondo tempo con l’ex Rrahmani su azione da calcio d’angolo, raggiunti da Faraoni che sfrutta un’undecisione di Hysaj.

Il Milan batte l’Atalanta 1-0 , al Gewiss Stadium con calci di rigore realizzati da Kessie.

La Juventus spazza via il Bologna 4-0 con i gol di Chiesa , doppietta di Morata , Rabiot , accorcia per i felsinei Orsoline.

Il Sassuolo batte 2-0 la Lazio in gol Kyriakopoulos e Berardi. Si dividono la posta Spezia e Roma 2 a 2 al Picco i gol Verde pewr lo Spezia raddoppio ligure con Pobega , i gol dei giallorossi portano la firma di El Shaarawy e Mkhitaryan .

Torino Spezia 1-1 , granata in vantaggio con Bremer il pareggio delle Streghe con Tello

I Tabellini

ATALANTA-MILAN 0-2

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi (87′ Palomino), Romero, Dijmsiti; Maehle (80′ Pasalic), De Roon, Freuler (87′ Miranchuk), Gosens; Malinovskyi, Pessina (46′ Muriel); Zapata. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (61′ Krunic), Kessié; Saelemaekers (79′ Dalot), Brahim Diaz (61′ Meité), Calhanoglu; Leao (79′ Mandzukic). All. Pioli

Reti: 43′ rig., 94′ rig. Kessié

Ammoniti: Freuler (A), Toloi (A), Dalot (M)

Espulsi: De Roon al 93′

BOLOGNA-JUVENTUS 1-4

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel (57′ Antov), Soumaoro, De Silvestri (68′ Faragò); Schouten (80′ Baldursson), Svanberg; Skov Olsen (57′ Orsolini), Vignato (57′ Sansone), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny (68′ Pinsoglio); Cuadrado, De Ligt (46′ Bonucci), Chiellini (58′ Arthur), Alex Sandro; Kulusevski, Danilo (68′ Bernardeschi), Rabiot, Chiesa (58′ McKennie); Dybala, Morata. All. Pirlo

Reti: 6′ Chiesa (J), 29′, 48′ Morata (J), 45′ Rabiot (J), 85′ Orsolini (B)

Ammoniti: Morata (J), Medel (B), McKennie (J)

NAPOLI-VERONA 1-1

60′ Rrahmani (N), 69′ Faraoni (V)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (72′ Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (81′ Petagna); Lozano (67′ Politano), Zielinski (72′ Mertens), Insigne; Osimhen. All. Gattuso

VERONA (3-4-2-1): Pandur (63′ Berardi A.); Ceccherini (77′ Lovato), Gunter, Dimarco; Faraoni (77′ Ruegg), Dawidowicz (41′ Udogie), Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic (63′ Lasagna). All. Juric

Reti: 60′ Rrahmani (N), 69′ Faraoni (V)

Ammoniti: Lozano (N), Ilic (V), Dawidowicz (V), Udogie (V), Dimarco (V), Bakayoko (N)

SASSUOLO-LAZIO 2-0

10′ Kyriakopoulos, 78′ rig. Berardi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (75′ Ayhan), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez (75′ Bourabia), Locatelli; Berardi, Djuricic (57′ Traoré), Boga (63′ Rogerio); Defrel (57′ Caputo). All. De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari (87′ Armini), Akpa Akpro (80′ Moro), Leiva (80′ Escalante), Cataldi (87′ Bertini), Lulic; Muriqi, Correa (19′ Fares). All. Inzaghi S.

Reti: 10′ Kyriakopoulos, 78′ rig. Berardi

Ammoniti: Parolo

Espulsi: Kyriakopoulos al 61′ per doppio giallo

SPEZIA-ROMA 2-2

6′ Verde (S), 38′ Pobega (S), 52′ El Shaarawy (R), 85′ Mkhitaryan (R)

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Capradossi, Terzi, Bastoni (68′ Ramos); Estevez (88′ Erlic), Agoume (71′ Maggiore), Pobega (46′ Ricci); Verde (68′ Agudelo), Nzola, Gyasi. All. Italiano

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon (46′ Reynolds); Cristante, Darboe (61′ Villar); Pedro (71′ Pedro), Mkhitaryan, El Shaarawy; Borja Mayoral (61′ Dzeko). All. Fonseca

Reti: 6′ Verde (S), 38′ Pobega (S), 52′ El Shaarawy (R), 85′ Mkhitaryan (R)

Ammoniti: Villar

TORINO-BENEVENTO 1-1

TORINO (3-5-2): Ujkani; Izzo (70′ Singo), Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon (85′ Bonazzoli), Mandragora, Verdi (57′ Linetty), Ansaldi; Sanabria (70′ Belotti), Zaza. All. Nicola

BENEVENTO (3-5-2): Manfredini; Barba (46′ Pastina), Glik, Caldirola; Letizia, Hetemaj, Dabo, Improta (81′ Sanogo), Foulon (57′ Lapadula); Di Serio (88′ Diambo); Gaich (57′ Tello). All. Inzaghi F.

Reti:

29′ Bremer (T), 72′ Tello (B

Ammoniti: Hetemaj, Pastina

INTER-UDINESE 5-1

INTER (3-5-2): Handanovic (46′ Padelli); D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi (57′ Perisic), Vecino, Sensi (39′ Eriksen), Gagliardini, Young; Pinamonti (65′ Sanchez), Lautaro (57′ Lukaku). All. Conte

UDINESE (3-5-1-1): Musso (89′ Gasparini); Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul (69′ Makengo), Walace (89′ Palumbo), Stryger-Larsen, Zeegelaar (59′ Forestieri); Pereyra; Okaka (59′ Llorente). All. Gotti

Reti: 8′ Young (I), 44′ Eriksen (I), 55 rig. Lautaro (I), 64′ Perisic (I), 72′ Lukaku (I), 79′ rig. Pereyra (U)

Ammoniti: Lautaro (I)

SERIE A, 2020/2021: LA CLASSIFICA FINALE

Inter, 91 punti Milan, 79 Atalanta, 78 Juventus, 78 Napoli, 77 Lazio, 68 Roma, 62 Sassuolo, 62 Sampdoria, 52 Verona, 45 Genoa, 42 Bologna, 41 Spezia, 41 Fiorentina, 40 Udinese, 40 Cagliari, 37 Torino, 37 Benevento, 33 Crotone, 23 Parma, 20

Inter Campione d’Italia qualificata in Champions League con Milan, Atalanta e Juventus;

Napoli e Lazio qualificate in Europa League

Roma qualificata in Conference Legue

Retrocesse in Serie B Benevento, Crotone e Parma