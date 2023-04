Una stagione europea d’altri tempi

(di Alberto Sigona)- La stagione europea delle nostre squadre sta assumendo dei connotati autorevoli ed a tratti incantevoli che non si ammiravano da decenni. Per la prima volta da chissà quanto tempo ci ritroviamo con ben 5 squadre nelle rispettive Semifinali delle tre coppe continentali, con Milan, Inter, Roma, Juventus e Fiorentina che promettono di rinverdire i fast d'antan, che ormai sembravano esser stati seppelliti sotto una coltre spessa di delusioni più o meno cocenti, che avevano introdotto il nostro calcio nel tunnel dell'ignominia. È inevitabile che i successi delle 5 squadre appena citate riportino le lancette della nostra mente ai favolosi Anni 90, epoca in cui dettavamo legge in ogni dove, dalla Coppa dei Campioni alla Coppa UEFA, passando per la Coppa delle Coppe (abolita nel 1999), incutendo timore e rispetto in tutto il Mondo. I primi bagliori di quelli che a livello internazionale sarebbero stato gli anni più felici del nostro calcio si ebbero nel 1984. In quell'anno la Juventus di M. Platini si aggiudicava l'unica Coppa delle Coppe della propria storia, mentre in Coppa dei Campioni la Roma di Falcao, B. Conti, Di Bartolomei e compagnia sfiorava il Titolo, arrendendosi soltanto ai rigori al fortissimo Liverpool. Seguiranno alcuni anni di transizione, prima di giungere alla scorpacciata del 1989, col Milan di A. Sacchi Campione d'Europa, il Napoli di D. Maradona vincitore della Coppa UEFA (primo e sinora unico trofeo internazionale di rilievo conquistato dai campani) e la rivelazione della Sampdoria di G. Vialli e R. Mancini finalista in Coppa delle Coppe contro ogni previsione. Si fanno le prove generali di quello che la stagione seguente sarà un clamoroso e mai più ripetuto en plein, col Milan che bissa il Titolo dello scorso anno, la Sampdoria che si aggiudica la Coppa delle Coppe e la Juventus che conquista la Coppa UEFA prevalendo nel derby con la Fiorentina. Nel 1993 ci si avvicina a ripetere lo storico exploit, con il neofito Parma vincitore a sorpresa della Coppa delle Coppe, la Juventus vincitrice della Coppa UEFA ed il Diavolo sconfitto in Finale di Coppa dei Campioni. Stessa musica nel 1994, col Milan di F. Capello 1° in Champions League, l'Inter 1^ in UEFA e il mai domo Parma 2° in Coppa delle Coppe. Nel 1995 si registra la finale di Champions del solito Milan e la vittoria del Parma in Coppa UEFA nel derby con la Juventus. L'ultima stagione di grazia arriverà nel 1998-'99 coi successi di Lazio e Parma nelle coppe di rincalzo. Ed oggi Milan, Inter, Juve e compagnia si apprestano a ridare nuova luce al nostro calcio, ricollocandolo sul piedistallo della gloria.

