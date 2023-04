Andrea Sottil ha commentato così la netta vittoria della sua Udinese sulla Cremonese:

“Penso che sia stata fatta un’ottima partita, come l’avevamo preparata – le parole del tecnico a Dazn -. Avevamo chiuso il discorso già nel primo tempo, poi è chiaro che bisogna rimanere concentrati, consapevoli di essere avanti di tre gol, non abbiamo abbassato la guardia , per non incassare gol . Voglio fare i complimenti a questo gruppo, tutti i giorni lavorano sodo, mi ascoltano, sono felice per la vittoria