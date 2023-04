Ala Dacia Arena l’Udinese batte la Cremonese 3-0.

Appena due minuti arriva il vantaggio friulano: Lovric serve Samardzic che conclude dal limite e trova l’angolino. Al 27′, invece, Perez trova di testa il gol del 2-0. Al 36′ il terzo gol lo mette a segno Success sfruttando un bel lancio di Bijol,

Nella ripresa, i bianconeri controllano e a poco valgono i tentativi di Ballardini dati dai cambi, con dentro Okereke per Castagnetti. Finisce così 3-0: l’Udinese sale a 42 punti e aggancia Torino e Fiorentina, a -2 dal Bologna, mentre la Cremonese resta a quota 19 ed è ora a -8 dalla salvezza.

IL TABELLINO

UDINESE-CREMONESE 3-0

Udinese (3-5-1-1): Silvestri ; Becao (39′ st Masina sv), Bijol , Perrez ; Ehizibue (39′ st Ebosele ), Samardzic (20′ st Arslan ), Walace , Lovric , Udogie ; Pereyra (40′ st Pafundi ), Success (42′ Beto ). A disp.: Padelli, Piana, Zeegelaar, Abankwah, Thauvin, Nestorovski. All.: Sottil

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi ; Sernicola (2′ st Aiwu ), Bianchetti, Vasquez , Valeri; Meité , Castagnetti (2′ st Okereke ), Benassi ; Buonaiuto (30′ st Basso Ricci); Tsadjout (44′ Afena-Gyan ), Dessers (15′ st Quagliata 6). A disp.: Saro, Sarr, Ferrari, Lochoshvili, Pickel, Ghiglione, Acella, Galdames. All.: Ballardini

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 2′ Samardzic, 27′ Perez, 36′ Success

Ammoniti: Sernicola (C), Samardzic (U), Afena-Gyan (C), Arslan (U), Valeri (C)