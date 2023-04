Tanto amaro in bocca per Dejan Stankovic. Il tecnico blucerchiato commenta ai microfoni Sky Sport il pareggio casalingo contro lo Spezia, che in pratica condanna alla retrocessione i blucerchiati.

“Fa onore ai nostri giocatori questa partita perché la situazione che viviamo è difficile da commentare. Può capitare una giornata come quella di Lecce, anche a squadre più importanti della nostra”.