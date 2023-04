Sarri:”Ghersini? E’ un arbitro da fermare”

Ai microfoni Dazn Sarri è una furia dopo la sconfitta casalinga contro il Torino.

“L’arbitraggio è stato discutibile, bisogna però fare un plauso ai ragazzi perché non sono andati fuori di testa. Il nervosismo è venuto fuori, siamo stati penalizzati. È un arbitro da fermare, se non lo fermano sarei preoccupato”.

Sula restituzione dei punti alla Juve:”. Dal punto di vista sportivo, il campionato è falsato. Perché se tieni per tre mesi una classifica e poi dici ‘scusa, ora la classifica è cambiata e potrebbe cambiare ancora’, non va bene. Spero che qualcuno della giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni, perché così non funziona”.