Sampdoria e Spezia si dividono la posta in palio. Al Ferraris posticipo della 31a giornata di Serie A.

Ai blucerchiati serviva una vittoria per le resideu speranze di salvezza ma, contro lo Spezia il pareggio condanna definitivamente la squadra allenata da Stankovivc.

Da elogiare l’orgoglio dei blucerchiati che non hanno mail mollato nel derby ligure e la posizione in classificanè chiara: (-10) dallla salvezza parla chiaro.

Anche lo Spezia non sorride , la squadra allenata da Semplici è quat’ultima ma con un solo punto di vantaggio sul Verona vittorioso al Bentegodi contro il Bologna.

A passare per primi in vantaggio sono i padroni di casa al 23′ con un bel colpo di testa di Amione. La squadra di Semplici gioca meglio e trova il pareggio sempre di testa con Verde (59′), entrato alla mezzora per l’infortunato Maldini.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-SPEZIA 1-1

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia ; Murillo (27′ st Djuricic ), Gunter , Amione (33′ st (Oikonomou); Zanoli , Winks (34′ st Ilkhan ), Rincon , Augello ; Leris , Gabbiadini ; Lammers (27′ st Jesé). A disp.: Turk, Tantalocchi, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti, Cuisance. All.: Stankovic

Spezia (4-3-3): Zoet ; Amian , Wisniewski , Nikolaou (49′ st Caldara), Bastoni (34′ st Reca ); Bourabia (34′ st Agudelo ), Esposito , Ekdal (49′ st Kovalenko ); Gyasi , Nzola , Maldini (30′ Verde ). A disp.: Marchetti, Dragowski, Ferrer, Sala, Cipot, Shomurodov, Krollis. All.: Semplici

Arbitro: Maresca

Marcatori: 23′ Amione (Sa), 14′ st Verde (Sp)

Ammoniti: Gunter (Sa), Bastoni (Sp)