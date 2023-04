Roma , oggi il via al 76° Gran Premio della Liberazione

Caracalla riabbraccia la corsa più antica della CapitaleDal 23 al 25 aprile torna la classica internazionale del ciclismo giovanile: la tre giorni di rassegna sarà aperta domani dalla pedalata eco-archeologica Bike4Fun e proseguirà lunedì e martedì con le cinque gare.



Programma ufficiale e modifiche alla viabilitàROMA – E’ tutto pronto a Roma per il 76° Gran Premio della Liberazione, la corsa ciclistica più antica della Capitale che tornerà dal 23 al 25 aprile sul tradizionale tracciato delle Terme di Caracalla. Considerata una vera e propria classica internazionale del ciclismo giovanile, la corsa istituita nel 1946 vedrà la partecipazione di oltre mille atleti in rappresentanza di 29 nazioni di tutti i continenti. In quasi ottant’anni di storia del ciclismo, il Gran Premio della Liberazione ha consacrato grandi fuoriclasse del ciclismo professionistico tra i quali Gianni Bugno, Matteo Trentin, Matthew Goss, Dimitry Konishev e, tra le donne, Letizia Paternoster.La tre giorni di rassegna, organizzata per il terzo anno consecutivo dalla Terenzi Sport Eventi, si aprirà domani domenica 23 aprile con l’attesissima “Bike4Fun – Pedalata del Dono”, pedalata eco-archeologica di 10 km. aperta a tutti gli amanti delle due ruote che si snoderà nel Parco della Caffarella, proseguirà lunedì 24 aprile con le prime tre gare delle categorie Juniores, Allievi ed Esordienti, e culminerà martedì 25 aprile con le gare clou Donne Elite 1.2 e Under 23 maschile. Anche quest’anno si correrà nel solco della tradizione: rimarranno inalterati il tracciato e la zona di partenza e arrivo a Viale delle Terme di Caracalla, con il Bike Village allestito all’interno dell’anello del circuito di gara che ospiterà stand, incontri, iniziative ed eventi collaterali rivolti al pubblico di tutte le età.MODIFICHE ALLA VABILITA’ – Per la tre giorni di manifestazione saranno previste modifiche alla viabilità ordinaria che interesseranno i percorsi di gara: domenica 23 aprile per la partenza della Bike4Fun alle 11:30 chiusura a vista di Viale Terme di Caracalla, Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta San Sebastiano e Via Appia Antica fino all’ex Cartiera Latina, con lo stesso tratto chiuso alle 15:00 per il rientro della pedalata. Lunedì 24 aprile dalle 07:00 alle 16:00 restringimento di carreggiata su Viale Terme di Caracalla, chiusura totale di Via Antoniniana e Via Guido Baccelli, chiusura di Viale Giotto nel senso di marcia da Piazzale Ostiense a Largo Fioritto. Martedì 25 aprile dalle 07:00 alle 17:30 restringimento di carreggiata su Viale Terme di Caracalla, chiusura totale di Via Antoniniana e Via Guido Baccelli, chiusura di Viale Giotto nel senso di marcia da Piazzale Ostiense a Largo Fioritto.IL PROGRAMMA

DOMENICA 23 APRILE 2023



Bike 4 Fun – Pedalata del Dono e dei Donatori

Roma – Viale delle Terme di Caracalla – Parco dell’Appia Antica

Ore 9.00 – 11.00 Ritiro pacco gara e pettorale

Ore 11:30 Partenza

Ore 11:30 – 15:00 Animazioni e musei aperti nel Parco della Caffarella

Ore 15:30 Conclusione e consegna medaglia partecipazione



Bike Village

Roma – Viale delle Terme di Caracalla

Ore 9.00 – 15.30 Una Vita da Social: campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori



LUNEDI 24 APRILE 2023



Bike Village

Roma – Viale delle Terme di Caracalla

Ore 9.00 – 13.00 Giovanissimi Sprint

Ore 9.00 – 16.30 Una Vita da Social: campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori



Cavaliere Liberazione Juniores

Roma – Viale delle Terme di Caracalla

Ore 8:00 Ritrovo

Ore 8:45 Presentazione squadre

Ore 9:30 Partenza Gara

Ore 12:00 Conclusione Gara

Ore 12:15 Cerimonia di premiazione



Kids Race Liberazione Giovanissimi – mountain bike short track

Roma – Terme di Caracalla

Ore 09:00 Ritrovo

Ore 11:00 Partenza Gara

Ore 13:00 Conclusione Gara

Ore 13:15 Cerimonia di premiazione



DPiù Liberazione Allievi

Roma – Viale delle Terme di Caracalla

Ore 10:00 – 11:30 Verifica Licenze

Ore 12:30 Partenza gara

Ore 14:30 Conclusione della gara

Ore 14:45 Cerimonia di premiazione



Fastweb Liberazione Esordienti

Roma – Viale delle Terme di Caracalla

Ore 10:00 – 11:30 Verifica Licenze

Ore 12:00 Riunione Tecnica

Ore 15:15 Partenza Gara

Ore 16:15 Conclusione Gara

Ore 16:30 Cerimonia di premiazione



MARTEDÌ 25 APRILE 2023



Coati Liberazione Donne

Roma – Viale delle Terme di Caracalla

Ore 8:00 Ritrovo e presentazione Team

Ore 9:00 Partenza Gara

Ore 11:45 Conclusione Gara

Ore 12:00 Cerimonia di premiazione



A scuola di bici – Gincana Giovanissimi ed Esordienti

Roma – Viale delle Terme di Caracalla

Ore 09:00 Ritrovo

Ore 11:00 Partenza Gara

Ore 13:00 Conclusione Gara

Ore 13:15 Cerimonia di premiazione



Giro del Dono – Atleti Dializzati e Trapiantati

Roma – Viale delle Terme di Caracalla

Ore 13:00 Partenza

Ore 13:40 Arrivo



76° Gran Premio della Liberazione

Roma – Viale delle Terme di Caracalla

Ore 12:15 Ritrovo

Ore 12:30 Presentazione Team

Ore 13:30 Partenza Gara

Ore 17:00 Conclusione Gara

Ore 17:15 Cerimonia di premiazione



*gli orari del seguente programma possono essere soggetti a variazioni