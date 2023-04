Il Milan di Pioli riassapora il gusto dei tre punti conquistati in Serie A, battendo 2-0 il Lecce a San Siro

“Era molto importante vincere oggi, così come sarà fondamentale la prossima gara in casa della Roma – ha commentato il tecnico rossonero -. Leao in gol di testa? Deve andare più spesso sul secondo palo, anche di testa, perché è alto e ha un grande stacco. Ha tutto per migliorare questi piccoli dettagli”.